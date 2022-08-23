Работаем единой командой: Зеленский не будет снимать Залужного с должности главкома ВСУ

Президент Украины говорит о высокой оценке уровня работы главнокомандующего. Истории о якобы конфликте между ОП и Генштабом ВСУ активно разгоняют пророссийские ботофермы.

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует переводить на другую должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита "Крымская платформа", которую транслировал Офис президента в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что военные работают одной командой, а командующие работают как единый организм в разных направлениях.

"Вы эти фамилии знаете: это и Залужный, и Ковальчук, и Сырский… Не хочу все фамилии называть – думаю, люди и так знают наших героев. Эта команда есть, она работает. Главная оценка (работы Валерия Залужного, – ред.) – мы держимся. Значит, оценка высокая. Когда мы победим, будет наивысшая оценка", – прокомментировал президент.

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Отношения Залужного с Банковой – кто разгоняет фейки о конфликте

Новости о конфликте между Зеленским и Залужным распространяет российская пропаганда, эти тезисы неоднократно отрицали украинские власти. Центр противодействия дезинвормации при СНБО Украины отмечал, что первая волна этого нарратива была в мае, а вторая — в середине августа.

[ + – ] Информацию о переводе Валерия Залужного в Министерство обороны Украины опровергали Фото: president.gov.ua

СБУ в начале августа отчиталась о разоблачении ботофермы, которая разгоняла истории о якобы конфликте между ОП и главкомом ВСУ. Чтобы подогревать интерес к теме, использовались более 1 млн. собственных ботов и многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.

Собеседники издания "Новое временя" в Офисе президента 19 августа опровергали информацию о переводе Валерия Залужного в Министерство обороны Украины.

Напомним, что советник главы ОП Михаил Подоляк говорил о единой вертикали работы в военное время Верховного главнокомандующего и главнокомандующего ВСУ. Подоляк заявил, что враг пытается строить на этом инфокомпании.

Зеленский лично в начале июля опроверг конфликты и разногласия с Генштабом ВСУ. Тогда это касалось проблемы с разрешением на выезд из Украины военнообязанных мужчин.