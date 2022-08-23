Заробили майже 2 мільярди: навіщо Україна продає електроенергію в Європу

Україна на початку червня отримала право експортувати свою енергію в Європу, і за півтора місяця "Укренерго" отримала від продажу електроенергії за кордон майже 2 млрд грн.

НЕК "Укренерго" отримала 1,92 мільярда гривень на продажах електроенергії в Румунію та Словаччину в період із 30 червня по 21 серпня. Про це повідомляє видання "Економічна правда".

Так, перетікання на третій тиждень серпня коштувало експортерам 477,3 млн грн, що на 65% більше за попередній тиждень (майже 289 млн грн). Ціна за передачу в Румунію становила 253,8 млн грн, у Словаччину — 223,5 млн грн.

За даними "Укренерго", середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередач у бік Євросоюзу ЄС із 15 по 21 серпня стала більшою майже в 1,5 разу, ніж тижнем раніше, склавши 11,3 тис. грн/МВт-год. Минулого тижня ціна становила близько 6,9 тис. грн/мВт-год.

У компанії кажуть, що збільшення відбулося на тлі зростання середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії та Словаччині, яке збільшилося на 33% (з 378 євро за МВт-год до 502 євро за МВт-год) та 40% (358 євро за МВт-год ) до 502 євро за МВт-год відповідно.

Раніше в інтерв'ю Фокусу голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, як Україна зможе заробляти на експорті електроенергії. За його словами, це станеться завдяки відкриттю вільної торгівлі електроенергією з ЄС, коли Україна отримає можливість експортувати свою електроенергію одразу в кілька країн Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейська енергосистема ENTSO-E дозволила з 30 червня комерційний експорт електроенергії з України в Європу.

Як повідомлялося, наприкінці квітня цього року президент України Володимир Зеленський запропонував постачати електроенергію в ЄС в обмін на об'єми газу, яких бракує.