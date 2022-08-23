Заработали почти 2 миллиарда: зачем Украина продает электроэнергию в Европу

Украина в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу, и за полтора месяца Укрэнерго получила от продажи электроэнергии за рубеж почти 2 млрд. грн.

НЭК "Укрэнерго" получила 1,92 миллиарда гривен на продажах электроэнергии в Румынию и Словакию в период с 30 июня по 21 августа. Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

Так, переток на третью неделю августа стоил экспортерам 477,3 млн грн, что на 65% больше предыдущей недели (почти 289 млн грн). Цена за передачу в Румынию составила 253,8 млн грн., в Словакию – 223,5 млн грн.

По данным "Укрэнерго", средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередач в сторону Евросоюза ЕС с 15 по 21 августа стала больше почти в 1,5 раза, чем неделей ранее, составив 11,3 тыс. грн/МВт-ч. На прошлой неделе цена составила около 6,9 тыс. грн/мВт-ч.

В компании говорят, что увеличение произошло на фоне роста средневзвешенной цены базовой нагрузки в Румынии и Словакии, которая увеличилась на 33% (с 378 евро за МВт-ч до 502 евро за МВт-ч) и 40% (358 евро за МВт-ч) до 502 евро за МВт-ч) соответственно.

Ранее в интервью Фокусу глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказывал, как Украина сможет зарабатывать на экспорте электроэнергии. По его словам, это случится благодаря открытию свободной торговли электроэнергией с ЕС, когда Украина получит возможность экспортировать свою электроэнергию сразу нескольким странам Евросоюза.

Напомним, Европейская энергосистема ENTSO-E разрешила с 30 июня коммерческий экспорт электроэнергии из Украины в Европу.

Как сообщалось, в конце апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский предложил поставлять электроэнергию в ЕС в обмен на недостающие объемы газа.