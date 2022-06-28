Украина начинает экспорт электроэнергии в Европу: какие страны – первые в очереди

Генерирующие компании выставят предложения на аукционах. Если модернизировать технические мощности, энергосистема Украины способна поставить до 4-5 ГВт электроэнергии.

Европейская энергосистема ENTSO-E разрешила с 30 июня коммерческий экспорт электроэнергии из Украины в Европу. Об этом написал в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Начальный объем – 100 МВт, после ежемесячной оценки влияния на европейскую энергосистему от ENTSO-E его могут увеличить.

Энергосистема Украины в состоянии сейчас поставить до 1690 МВт электроэнергии для экспорта, но ее реально увеличить до 4-5 ГВт, отметил министр.

Генерирующие компании получат равный доступ к экспортной торговле электроэнергией на прозрачных аукционах.

"Постепенное увеличение экспорта электроэнергии будет приносить средства, необходимые для стабилизации финансового состояния энергорынка. Европейские страны смогут обеспечить более стабильное энергоснабжение и, что самое важное, заменить российские энергоресурсы", – акцентировал внимание министр.

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Начало экспорта электроэнергии по энергосистеме Украины и Молдовы запланировано на 30 июня на межсистемном соединении с Румынией, уточнила пресс-служба ENTSO-E.

Экспорт электроэнергии по другим соединениям, "Украина-Словакия", "Украина-Венгрия" и "Молдова-Румыния", начнут позже.

Первый аукцион на распределение пропускной способности Румынии проходит 28 июня, добавили в "Укрэнерго".

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Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что выполнение требований ENTSO-E для открытия экспорта могло занять около года, но Украине удалось это сделать невероятно быстро.

Украинская энергосистема начали работать с энергосетью ENTSO-E с 16 марта этого года. Экспорт электроэнергии из Украины в Польшу возобновлен с 30 марта, а в мае – в Молдову. ENTSO-E 7 июня согласилось постепенно возобновлять экспорт электроэнергии из Украины, напомнили специалисты компании.

Напомним, что в конце апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский предложил поставлять электроэнергию в ЕС в обмен на недостающие объемы газа.

Украинцы, по словам главы государства, минимум полгода будут платить за электроэнергию по довоенному тарифу – 1,44 грн за кВт/ч.