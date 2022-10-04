На Херсонщине ВСУ подняли украинский флаг еще в двух селах: откуда военные выбили оккупантов

Одно из сел — Давыдов Брод — является важной точкой на плацдарме за Ингульцом и открыает украинским военным путь к пока еще захваченному россиянами Херсону.

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Во вторник, 4 октября, украинские военные освободили от российских оккупантов села Давыдов Брод и Староселье в Херсонской области. Об этом написал нардеп Роман Лозинский на своей странице в Фейсбук.

По его словам, менее часа назад украинские военные установили в Давыдовом Броде украинский флаг.

Лозинский подчеркнул, что это село – ключевая точка на плацдарме за Ингульцом. Давыдов брод находится на пути бойцов ВСУ к пока еще оккупированному российскими военными Херсону.

Кроме того, нардеп считает, что после победы Давыдов Брод станет жемчужиной на туристическом маршруте югом Украины.

В свою очередь об освобождении от российских захватчиков Староселья сообщил Телеграм-канал "Оперативный ЗСУ".

Администраторы канала написали, что вчера, 3 октября, украинские военные зашли в село Архангельское. А сегодня, 4 октября, установили украинский флаг в Староселье.

Напомним, глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина добивается прогресса в Херсонской области. По его оценкам, наблюдаются изменения динамики на поле боя.

Кроме того, контрнаступление ВСУ вызвало панику в РФ. Москва, вероятно, планирует угрожать НАТО в случае наступления Киева на оккупированные территории на фоне их "присоединения" к России, считают аналитики.