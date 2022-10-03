Контрнаступление ВСУ под Херсоном: в Минобороны США сообщили, что "динамика меняется"

Прогресс ВСУ Ллойд Остин относит за счет высоких навыков бойцов ВСУ и стратегического использования вооружений, поставленных США и союзниками НАТО. В особенности HIMARS.

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Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина добивается прогресса в Херсонской области. По его оценкам, наблюдаются изменения динамики на поле боя. Об этом сообщает CNN.

Прогресс ВСУ министр обороны США относит за счет высоких навыков украинских солдат и стратегического применения вооружений, поставленных США и союзниками НАТО. В частности, мобильных ракетных систем HIMARS.

"Сейчас мы наблюдаем некоторое изменение динамики на поле боя. Они все сделали очень-очень хорошо в регионе Харькова, воспользовались возможностями и продвинулись. Бои в херсонском регионе проходят несколько медленнее, но они добиваются прогресса", — пояснил Остин.

Министр оценил то, как ВСУ применяют системы "Хаймарс" по российским складам боеприпасов и командным пунктам, что значительно ограничило возможности россиян.

Таким образом украинцы изменили динамику и создали подспорье для маневров.

Ракеты ATACMS

На вопрос о том, почему США не поставляют дальнобойные ракеты ATACMS, о которых просит Украина, Остин сказал, что регулярно общается со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и считает, что поддержка США была очень эффективной.

По словам Остина, дело не только и не столько в имеющихся вооружениях и технике, сколько в том, как все это используются как все синхронизируется для достижения эффекта в боях.

Вместе с тем, он считает, что пока сложно прогнозировать дальнейший сценарий, по которому может пойти война в Украине, однако заверил, что США продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько это будет нужно.

"Украинцы удивили мир умением дать отпор и проявить инициативу, своей приверженностью защищать демократию, — пояснил глава Минобороны. — И эта их готовность сплотила международное сообщество в стремлении оказать им помощь, чтобы они могли продолжать борьбу", — пояснил Остин.

Напомним, что, Украина и Франция согласовали поставки 18 САУ Caesar, изначально предназначавшиеся для Дании. Осталось обсудить технические вопросы. Минобороны Франции не разглашает деталей сделки.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, ошибки Путина в Украине необратимы. Никакие завуалированные ядерные угрозы не помогут президенту РФ изменить положение, в котором он оказался. Российские войска и после Лимана будут терпеть поражения на поле боя.