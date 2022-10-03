Контрнаступ ЗСУ під Херсоном: у Міноборони США повідомили, що "динаміка змінюється"

Прогрес ЗСУ Ллойд Остін вважає завдяки високим навичкам бійців ЗСУ та стратегічному використанню озброєнь, поставлених США та союзниками НАТО. Особливо HIMARS.

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Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна досягає прогресу в Херсонській області. За його оцінками, спостерігаються зміни динаміки на полі бою. Про це повідомляє CNN.

Прогрес ЗСУ міністр оборони США вважає завдяки високим навичкам бійців ЗСУ та стратегічному використанню озброєнь, поставлених США та союзниками НАТО. Зокрема мобільних ракетних систем HIMARS.

"Зараз ми спостерігаємо деяку зміну динаміки на полі бою. Вони все зробили дуже добре в регіоні Харкова, скористалися можливостями і просунулися. Бої в херсонському регіоні проходять дещо повільніше, але вони домагаються прогресу", — пояснив Остін.

Міністр оцінив те, як ЗСУ застосовують системи "Хаймарс" щодо російських складів боєприпасів та командних пунктів, що значно обмежило можливості росіян.

Так українці змінили динаміку та створили підмогу для маневрів.

Ракети ATACMS

На питання про те, чому США не постачають далекобійні ракети ATACMS, про які просить Україна, Остін сказав, що регулярно спілкується зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим і вважає, що підтримка США була дуже ефективною.

За словами Остіна, справа не тільки і не стільки в наявних озброєннях і техніці, скільки в тому, як все це використовують, як усе синхронізується для досягнення ефекту в боях.

Водночас він вважає, що поки складно прогнозувати подальший сценарій, яким може піти війна в Україні, проте запевнив, що США продовжать надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно.

"Українці здивували світ умінням дати відсіч і проявити ініціативу, своєю відданістю захищати демократію, — пояснив глава Міноборони. — І ця їхня готовність згуртувала міжнародне співтовариство у прагненні надати їм допомогу, щоб вони могли продовжувати боротьбу", — пояснив Остін.

Нагадаємо, що Україна і Франція погодили постачання 18 САУ Caesar, які спочатку призначалися для Данії. Залишилось обговорити технічні питання. Міноборони Франції не розголошує деталей угоди.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку ексглави ЦРУ Девіда Петреуса, помилки Путіна в Україні є незворотними. Жодні завуальовані ядерні загрози не допоможуть президенту РФ змінити становище, в якому він опинився. Російські війська і після Лимана зазнаватимуть поразки на полі бою.