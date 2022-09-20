Контрнаступление ВСУ вызвало панику в РФ: Кремлю приходится спешно проводить "референдум", — ISW

Москва, вероятно, планирует угрожать НАТО в случае наступления Киева на оккупированные территории на фоне их "присоединения" к России, считают аналитики.

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Обращения "общественных палат ДНР и ЛНР" с требованием провести "референдум" о присоединении оккупированных частей Донбасса к РФ свидетельствует о панике среди ставленников Кремля в регионе. План Москвы может состоять в том, чтобы государство-агрессор, включив в свой состав неполные Донецкую и Луганскую область, могло легче угрожать НАТО ответными ударами за украинские контратаки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 20 сентября.

Российская пропагандистка, директор канала RT Маргарита Симоньян заявила, что на Донбассе разворачивается "крымский сценарий", однако этот подход является непоследовательным, считают эксперты.

"Российские силы не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, аннексия заявленных территорий "ДНР" и "ЛНР" приведет к аннексии Россией областей, которые, по определению Кремля, будут частично "оккупированы" законными украинскими властями и наступающими украинскими силами", — говорится в публикации.

По данным аналитиков, частичная оккупация Донбасса поставит Кремль в неудобное положение, так как ему придется требовать, чтобы Вооруженные силы Украины не "оккупировали российскую территорию", в то время как украинские войска не смогут выполнить это требование. При этом у Кремля заканчиваются способы остановить продвижение ВСУ на Донбассе, говорится в отчете.

Также, по данным организации, недавние успехи украинского контрнаступления еще больше снижают моральный дух российских подразделений, которые считались элитными до начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Аналитики указали на сообщения СМИ о том, что российские военные из 1-го мотострелкового полка и 2-й гвардейской мотострелковой дивизии массово сбежали со своих позиций в Изюме.

"Среди подписанных документов (датированных 30 августа, накануне контрнаступления Украины в Харьковской области 7 сентября) есть письменные обращения к командирам в/ч 31135 об увольнении авторов писем в связи с постоянной "физической и моральной усталостью", — говорится в отчете.

Напомним, 11 сентября СМИ писали, что в Кремле поставили на паузу проведение "референдумов" в оккупированных регионах Украины из-за успешного наступления ВСУ в Харьковской области.

Уже 19 сентября "Общественная палата ЛНР" обратилась к главе "республики" Леониду Пасечнику с просьбой немедленно организовать незаконное голосование о включении Луганской области в состав России. С аналогичным обращением в тот же день к главарю "ДНР" Денису Пушилину обратилась и местная "общественная палата".