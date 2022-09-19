В "ЛНР" потребовали немедленного проведения "референдума" о присоединении к РФ

Оккупанты считают, что важно немедленно организовать незаконное голосование из-за "сложной обстановки" в регионе и того, что жители Луганской области якобы сделали свой выбор в пользу РФ еще в 2014 году.

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Так называемая "общественная палата ЛНР" обратилась к главе "республики" Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести "референдум" о присоединении к России и признании Луганской области ее субъектом. Об этом сообщает российское издание "РБК".

В оккупационном ведомстве заявили, что необходимость провести немедленно незаконное голосование обусловлено "сложной обстановкой" и тем, что жители области якобы сделали свой выбор в пользу России еще в 2014 году, когда проголосовали за "независимость ЛНР".

Коллаборанты считают, что вхождение в состав России обезопасит регион и "откроет новые возможности на пути возращения к мирной жизни". Теперь обращение рассмотрит Леонид Пасечник и "Народный совет".

Однако "глава общественной палаты ЛНР" Алексей Карякин заявил, что проведение "референдума" не будет быстрым, а говорить о точной дате говорить рано.

Напомним, 19 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинским военным удалось освободить и зачистить поселок Белогоровка в Северодонецком районе региона. Однако он отметил, что ВС РФ готовятся к обороне Луганской области и освобождение будет проходить намного сложнее, чем в Харьковской.

Ранее, 11 сентября СМИ сообщали, что в Кремле поставили на паузу проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины из-за успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. По информации журналистов российские политтехнологи уже уехали из Запорожской и Харьковской областей.

7 сентября в Госдуме РФ предложили провести незаконное голосование 4 ноября, в день народного единства России.