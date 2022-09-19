В "ДНР" вслед за "ЛНР" требуют провести "референдум" о присоединении к РФ

Глава "Общественной палаты ДНР" Александр Кофман заявил, что люди на оккупированной части Донецкой области якобы ждут незаконного голосования, а граница с РФ "давно стерта".

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Так называемая "общественная палата ДНР" обратилась к главе донецких боевиков Денису Пушилину и "Народному совету" с просьбой немедленно организовать "референдум" о вхождении в состав России. Об этом сообщает российское издание "РБК".

Обращение донецких коллаборантов произошло после таких же инициатив в "ЛНР".

Глава "Общественной палаты ДНР" Александр Кофман заявил, что люди на оккупированной части Донецкой области якобы ждут "референдум", а обращение к Пушилину было направлено от имени учителей, врачей, шахтеров, студентов и "всех, кто остался здесь жить".

"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", — сказано в обращении.

Напомним, 19 сентября "Общественная палата ЛНР" обратилась к главе "республики" Леониду Пасечнику с просьбой немедленно организовать незаконное голосование о включении Луганской области в состав России. Оккупанты считают, что это нужно сделать из-за "сложной обстановки" в регионе и того, что люди якобы ждали этого с 2014 года.

В тот же день глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ смогли освободить поселок Белогоровка в Луганской области. Однако чиновник отметил, что возвращение региона будет сложнее, чем это было с контрнаступлением в Харьковской области.

Ранее, 11 сентября СМИ писали, что в Кремле поставили на паузу проведение "референдумов" в оккупированных регионах Украины из-за успешного наступления ВСУ в Харьковской области.

До этого в Госдуме РФ предлагали провести его 4 ноября, в день народного единства РФ.