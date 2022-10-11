Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты возвели новые понтонные переправы в Херсонской области (фото)

российский военный, переправа, понтонный мост
Российские оккупанты возвели две новых понтонных переправы через реку Ингулец

Одна из переправ через реку Ингулец заменила аналогичную, которую украинские военные разрушили еще 5 сентября.

Related video

По состоянию на 11 октября российские военные успели построить два понтонных моста в районе переправы возле села Дарьевка Херсонской области. Об этом пишут "Схемы".

Журналисты опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, которые получили в свое распоряжение.

Во вторник, 11 сентября, спутник сумел зафиксировать две понтонные переправы в районе Дарьевского моста. Они нужны российским военным для преодоления водного препятствия в виде реки Ингулец.

переправа, херсон, дарьевка Fullscreen
Оккупанты отремонтировали переправу, разрушенную ВСУ
Фото: Радио Свобода

Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая расположена на расстоянии более сотни метров. Журналисты предположили, что ее оккупанты возвели на замену переправе, которую украинские военные разрушили еще 5 сентября.

переправа, херсон, дарьевка Fullscreen
Украинские военные уничтожили одну из понтонных переправ оккупантов еще 5 сентября
Фото: Радио Свобода

Сам же Дарьевский мост не эксплуатируется с 26 августа. Тогда его разрушили ВСУ, чтоб пресечь переброс боеприпасов, техники и живой силы противника.

Ранее эксперты Института изучения войны говорили о том, что ВСУ возьмут Херсон в окружение, если установят контроль над рекой Ингулец. Потеря российскими войсками города Снигиревка станет значительным событием, учитывая его расположение на западном берегу реки Ингулец, что открывает новые возможности, чтобы изолировать Херсон с востока.

Фокус также писал, что Украина освободит Херсон до наступления зимы. Источники в Пентагоне сообщили, что украинские военные успешно продвигаются в сторону северо-востока Херсона, а также заняли хорошие позиции на реке Днепр. Также украинские военные усилили давление на группировку оккупационных войск правом берегу с севера и продвигаются в этом направлении.