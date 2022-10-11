Оккупанты возвели новые понтонные переправы в Херсонской области (фото)

Одна из переправ через реку Ингулец заменила аналогичную, которую украинские военные разрушили еще 5 сентября.

Related video

По состоянию на 11 октября российские военные успели построить два понтонных моста в районе переправы возле села Дарьевка Херсонской области. Об этом пишут "Схемы".

Журналисты опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, которые получили в свое распоряжение.

Во вторник, 11 сентября, спутник сумел зафиксировать две понтонные переправы в районе Дарьевского моста. Они нужны российским военным для преодоления водного препятствия в виде реки Ингулец.

[ + – ] Оккупанты отремонтировали переправу, разрушенную ВСУ Фото: Радио Свобода

Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая расположена на расстоянии более сотни метров. Журналисты предположили, что ее оккупанты возвели на замену переправе, которую украинские военные разрушили еще 5 сентября.

[ + – ] Украинские военные уничтожили одну из понтонных переправ оккупантов еще 5 сентября Фото: Радио Свобода

Сам же Дарьевский мост не эксплуатируется с 26 августа. Тогда его разрушили ВСУ, чтоб пресечь переброс боеприпасов, техники и живой силы противника.

Ранее эксперты Института изучения войны говорили о том, что ВСУ возьмут Херсон в окружение, если установят контроль над рекой Ингулец. Потеря российскими войсками города Снигиревка станет значительным событием, учитывая его расположение на западном берегу реки Ингулец, что открывает новые возможности, чтобы изолировать Херсон с востока.

Фокус также писал, что Украина освободит Херсон до наступления зимы. Источники в Пентагоне сообщили, что украинские военные успешно продвигаются в сторону северо-востока Херсона, а также заняли хорошие позиции на реке Днепр. Также украинские военные усилили давление на группировку оккупационных войск правом берегу с севера и продвигаются в этом направлении.