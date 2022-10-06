Український контрнаступ у Луганській області ще не досяг піку, – ISW

Окупантам не вдалося стабілізувати фронт по Сіверському Дінцю та Осколу. Місцевість Луганської області підходить для ведення маневрених та швидких атак, які застосовують ЗСУ.

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Збройні сили України продовжують контрнаступ у Харківській та Луганській області. Проте операція ЗСУ ще не досягла свого піку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Минулої доби українські військові звільнили Греківку та Макіївку в західній частині Луганської області. Глава ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ офіційно почали звільняти Луганщини. Водночас маневрений контрнаступ, який розпочався з Харківської області, все ще не досяг свого піку.

Російські війська провалили спроби встановити лінію фронту Осколом і Північним Дінцем. Річки могли б допомогти окупантам утримувати ЗСУ від подальшого просування. Наразі ж місцевість Луганська область підходить для швидкої та маневреної війни, яку українські військові ефективно застосовували у східній частині Харківщини.

Інформації про те, що ЗС РФ зміцнила західну частину Луганської області, немає. А завдяки контрнаступу не лише на сході, а й на півдні України, російське командування має обирати, що важливіше для захисту. І це, зі свого боку, підвищує шанси на успіх Україна на обох напрямках.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як просувається контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. З початку жовтня українські військові не зупинили темпи та продовжують звільняти території.

Також Гайдай заявив, що ЗСУ звільнили вже 6 населених пунктів у Луганській області. Проте з міркувань безпеки називати їх глава ОВА не став.