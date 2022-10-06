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Український контрнаступ у Луганській області ще не досяг піку, – ISW

контрнаступ зсу
ЗСУ розпочали звільнення Луганської області

Окупантам не вдалося стабілізувати фронт по Сіверському Дінцю та Осколу. Місцевість Луганської області підходить для ведення маневрених та швидких атак, які застосовують ЗСУ.

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Збройні сили України продовжують контрнаступ у Харківській та Луганській області. Проте операція ЗСУ ще не досягла свого піку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Минулої доби українські військові звільнили Греківку та Макіївку в західній частині Луганської області. Глава ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ офіційно почали звільняти Луганщини. Водночас маневрений контрнаступ, який розпочався з Харківської області, все ще не досяг свого піку.

Російські війська провалили спроби встановити лінію фронту Осколом і Північним Дінцем. Річки могли б допомогти окупантам утримувати ЗСУ від подальшого просування. Наразі ж місцевість Луганська область підходить для швидкої та маневреної війни, яку українські військові ефективно застосовували у східній частині Харківщини.

Інформації про те, що ЗС РФ зміцнила західну частину Луганської області, немає. А завдяки контрнаступу не лише на сході, а й на півдні України, російське командування має обирати, що важливіше для захисту. І це, зі свого боку, підвищує шанси на успіх Україна на обох напрямках.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як просувається контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. З початку жовтня українські військові не зупинили темпи та продовжують звільняти території.

Також Гайдай заявив, що ЗСУ звільнили вже 6 населених пунктів у Луганській області. Проте з міркувань безпеки називати їх глава ОВА не став.