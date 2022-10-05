Операція з деокупації: ЗСУ звільнили 6 населених пунктів у Луганській області

Сергій Гайдай оголошував про початок очищення усієї Луганської області від ЗС РФ. Жителям окупованих районів радять виїхати якомога далі від лінії фронту або бути в укриттях.

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Збройні Сили України звільнили 6 населених пунктів Луганської області. Про це сказав голова Луганської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону.

"Це 6 населених пунктів. Є реакції не лише від жителів звільнених територій, а й від тих, хто залишився в окупації. Всі чекають на звільнення. Це найстрашніші, найважчі та найдовші 7 місяців для кожного громадянина України, хто пройшов цю війну, навіть якщо він не був в окупації", — зауважив чиновник.

Глава ОВА не сказав назви звільнених населених пунктів, тому що цю інформацію можуть дізнатися окупанти й "стерти їх із землі".

Гайдай порадив мешканцям окупованих районів виїхати якомога далі від лінії фронту або бути в укриттях через постійні обстріли. Росіяни сильно мінують захоплені території.

"І не лише мости, дороги та шляхопроводи. Це й адміністративні будівлі. Розкидають заборонені міни "пелюстки", — підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомляли про звільнення від армії РФ села Греківка на Луганщині силами 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Крім цього, є відео зі звільненої Макіївки.

Сергій Гайдай 5 жовтня оголошував про початок операції української армії з деокупації Луганської області.

Підрозділи ЗСУ, за оцінкою Гайдая, звільнять Луганську область раніше, ніж Кремль завірить перехідний період анексії цього регіону. Територію "ЛНР" повноцінно "приймуть" у склад РФ до 2026 року, заявляв голова ОВА.