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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Операція з деокупації: ЗСУ звільнили 6 населених пунктів у Луганській області

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Фото: zuma | DeepState повідомляв про звільнення села Греківка на Луганщині

Сергій Гайдай оголошував про початок очищення усієї Луганської області від ЗС РФ. Жителям окупованих районів радять виїхати якомога далі від лінії фронту або бути в укриттях.

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Збройні Сили України звільнили 6 населених пунктів Луганської області. Про це сказав голова Луганської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону.

"Це 6 населених пунктів. Є реакції не лише від жителів звільнених територій, а й від тих, хто залишився в окупації. Всі чекають на звільнення. Це найстрашніші, найважчі та найдовші 7 місяців для кожного громадянина України, хто пройшов цю війну, навіть якщо він не був в окупації", — зауважив чиновник.

Глава ОВА не сказав назви звільнених населених пунктів, тому що цю інформацію можуть дізнатися окупанти й "стерти їх із землі".

Гайдай порадив мешканцям окупованих районів виїхати якомога далі від лінії фронту або бути в укриттях через постійні обстріли. Росіяни сильно мінують захоплені території.

"І не лише мости, дороги та шляхопроводи. Це й адміністративні будівлі. Розкидають заборонені міни "пелюстки", — підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомляли про звільнення від армії РФ села Греківка на Луганщині силами 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Крім цього, є відео зі звільненої Макіївки.

Сергій Гайдай 5 жовтня оголошував про початок операції української армії з деокупації Луганської області.

Підрозділи ЗСУ, за оцінкою Гайдая, звільнять Луганську область раніше, ніж Кремль завірить перехідний період анексії цього регіону. Територію "ЛНР" повноцінно "приймуть" у склад РФ до 2026 року, заявляв голова ОВА.