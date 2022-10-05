ЗСУ офіційно розпочали операцію зі звільнення Луганщини, — Гайдай (відео)

У процесі успішного просування українським військовослужбовцям вдалося деокупувати кілька населених пунктів, де вже вивішені державні прапори.

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Підрозділи Збройних сил України офіційно розпочали операцію з деокупації Луганської області. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, деокупація Луганської області офіційно розпочалася.

Сергій Гайдай наголосив, що підрозділам ЗСУ вдалося звільнити кілька населених пунктів регіону, в яких уже вивішено українські прапори.

"Рухаємося вперед. Дякуємо нашим Збройним силам за такі добрі новини. Допомагаємо їм, не втомлюємося і віримо в нашу перемогу. Луганщина — це Україна. Так було, є і так буде. Бути добру. Тримаємося!" — резюмував керівник Луганської ОВА, коментуючи старт операції зі звільнення захопленої ЗС РФ області.

В іншому відеозверненні керівник ОВА Сергій Гайдай закликав мирних жителів почекати з поверненням до населених пунктів Луганщини, які були звільнені підрозділами ЗСУ. За його словами, ситуація в прифронтовій області є небезпечною й українським військовослужбовцям треба ще провести розмінування території.

Окрім цього, Сергій Гайдай звернувся до цивільного населення, яке проживає у тимчасово захопленій росіянами частині Луганщини, та закликав їх евакуюватись у безпечніші регіони України.

[ + – ] ЗСУ розпочали операцію зі звільнення Луганської області

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗС РФ отримали наказ відступати з Луганської області та залишати під артилерійським вогнем мобілізованих громадян.

Також повідомлялося, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ президент РФ Володимир Путін не ставить за мету зміцнити оборонні рубежі в Луганській області. На думку аналітиків Інституту вивчення війни ISW, главі Кремля важливіше зберегти раніше окуповані регіони на півдні України.