ВСУ официально начали операцию по освобождению Луганщины, — Гайдай (видео)

В ходе успешного продвижения украинским военнослужащим удалось деоккупировать несколько населенных пунктов, в которых уже вывешены государственные флаги.

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Подразделения Вооруженных сил Украины официально начали операцию по деоккупации Луганской области. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, деоккупация Луганской области официально началась.

Сергей Гайдай подчеркнул, что подразделениям ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов региона, в которых уже вывешены украинские флаги.

"Двигаемся вперед. Спасибо нашим Вооруженным силам за такие хорошие новости. Помогаем им, не устаем и верим в нашу победу. Луганщина — это Украина. Так было, есть и так будет. Быть добру. Держимся!", — резюмировал руководитель Луганской ОВА, комментируя старт операции по освобождению захваченной ВС РФ области.

В другом видеообращении руководитель ОВА Сергей Гайдай призвал мирных жителей повременить с возвращением в населенные пункты Луганщины, которые были освобождены подразделениями ВСУ. По его словам, ситуация в прифронтовой области опасная и украинским военнослужащим предстоит еще провести разминирование территории.

Кроме этого, Сергей Гайдай обратился к гражданскому населению, которое проживает во временно захваченной россиянами части Луганщины, и призвал их эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

[ + – ] ВСУ начали операцию по освобождению Луганской области

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ВС РФ получили приказ отступать из Луганской области и оставлять под артиллерийским огнем мобилизованных граждан.

Также сообщалось, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ президент РФ Владимир Путин не ставит перед собой цель укрепить оборонительные рубежи в Луганской области. По мнению аналитиков Института изучения войны ISW, главе Кремля важнее сохранить ранее оккупированные регионы на юге Украины.