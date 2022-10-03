ВС РФ получили команду отступать, но оставить под огнем мобилизованных из "ЛНР", — СМИ (видео)

Судя по записи, опубликованной журналистом Юрием Бутусовым, команда российского Генштаба об отступлении ВС РФ не распространялась на мобилизованных боевиков из так называемой "ЛНР", которые должны были служить прикрытием для регулярных войск РФ.

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Пророссийские боевики из оккупированной Луганской области рассказали, что российские регулярные войска получили команду начать отступление, но при этом не говорить об этом "лнровцам", которые должны были остаться и прикрывать отступление россиян. Об этом сообщил Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованной записи, команда российского Генштаба об отступлении российских войск перед лицом украинского контрнаступления не распространялась на мобилизованных "лнровцев", которые должны были остаться и оказывать сопротивление.

"Это благо, что россияне не скоты, а подошли и тихонечко: "Нам сказали отступать, но сказали, вам не говорить… Мы уходим"", — пояснил мужчина на опубликованной записи.

Другой человек на видео добавил, что "кто-то же должен прикрывать им ж***".

По словам одного из боевиков, во время контрнаступления ВСУ им в течение двух недель поступила команда о том, что необходимо продержаться и подождать подкрепления еще несколько дней.

Напомним, что Нацгвардейцы уничтожили элитное подразделение россиян в Донецкой области. ВСУ отработали по врагу из артиллерии, ПТРК и дронов с минами.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ высказывают сомнения в том, что российским войскам удастся захватить Запорожье. По словам российского эксперта по внешней политике Максима Юсина, пока все складывается не в пользу ВС РФ.