Нацгвардейцы уничтожили элитное подразделение ВС РФ в Донецкой области (видео)

Украинские военные отработали по врагу из артиллерии, противотанковых комплексов и дронов с минами.

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили элитное подразделение РФ в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Одно из спецподразделений Нацгвардии ликвидировали элитное подразделение оккупантов на Донецком направлении. В пресс-службе для "Украинской правды" уточнили, что видеоролик был снят в конце сентября. На этом деталей уничтожения оккупантов больше нет.

На кадрах видно как украинская артиллерия накрывает огнем российские позиции, а затем и уничтожает колонную бронетехники. На одном из танков от удара загорелся боекомплект. Часть колонны попыталась отступить, однако в дело вступили противотанковые расчеты, которые выбили еще несколько единиц техники. Для уничтожения личного состава военные использовали дрон для сброса мин с него.

Напомним, СБУ опубликовали кадры уничтожения "Альфой" российского вертолеты Ка-52 на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ затрофеили исправную установку "Солнцепек". Один залп способен накрыть 40 тысяч квадратных метров.