Нацгвардійці знищили елітний підрозділ ЗС РФ у Донецькій області (відео)

Українські військові відпрацювали по ворогові з артилерії, протитанкових комплексів та дронів із мінами.

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Військовослужбовці Національної гвардії України знищили елітний підрозділ РФ у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Один зі спецпідрозділів Нацгвардії ліквідували елітний підрозділ окупантів на Донецькому напрямку. У пресслужбі для "Української правди" уточнили, що відеоролик було знято наприкінці вересня. На цьому деталей знищення окупантів немає.

На кадрах видно, як українська артилерія накриває вогнем російські позиції, а потім і знищує колону бронетехніки. На одному з танків від удару спалахнув боєкомплект. Частина колони спробувала відступити, однак у справу вступили протитанкові розрахунки, які вибили ще кілька одиниць техніки. Для знищення особового складу військові використовували дрон для скидання мін із нього.

Нагадаємо, СБУ опублікували кадри знищення "Альфою" російського гелікоптера Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Також повідомлялося, що ЗСУ затрофеїли цілісіньку установку "Солнцепек". Один залп здатний накрити 40 тисяч квадратних метрів.