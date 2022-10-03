СБУ опубликовала кадры уничтожения "Альфой" российского вертолета Ка-52 (видео)

Тактическая группа на Запорожском направлении "приземлила" один из вертолетов оккупантов выстрелом из ПЗРК.

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Бойцы Центра спецопераций "Альфа" уничтожили на передовой очередной российский вертолет Ка-52. Кадры ликвидации техники ВС РФ опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве подчеркивают, что бойцы ЦСО "Альфа" проводили боевое задание на Запорожском направлении.

Военнослужащим, по данным СБУ, удалось уничтожить очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", который предназначен для поражения бронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

Разведывательно-ударное воздушное судно было ликвидировано выстрелом из ПЗРК.

"Тактическая группа наших специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК", — говорится в подписи к опубликованному видеоролику.

[ + – ] Бойцы ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили вертолет Ка-52 на Запорожском направлении

СБУ не уточняет, когда именно Ка-52 был уничтожен на Запорожском направлении. Однако, как сказано в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска в течение 2 октября потеряли две единицы авиации — самолет и вертолет.

Кроме этого, по данным командования, за минувший день ВСУ ликвидировали 320 оккупантов, 16 боевых бронированных машин и 15 единиц автомобильной техники.

В целом, потери ВС РФ за 2 октября составляют:

личный состав — 320 человек;

танки — 3;

боевые бронированные машины — 16;

РСЗО — 1;

самолеты — 1;

вертолеты — 1;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11;

автомобильная техника и цистерны с топливом — 15 единиц.

[ + – ] Общие потери ВС РФ в Украине за 2 октября

Стоит отметить, что в конце сентября Силы специальных операций ВСУ опубликовали кадры уничтожения экипажей российских "Тигров". Бойцы спецподразделения устроили засаду на оккупантов, в ходе которой были ликвидированы не только бронеавтомобиль, но и личный состав ВС РФ.

Также сообщалось, что СБУ идентифицировала российского генерала, который отдал приказ штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Операцией по захвату Донецкой области, как и прифронтового города, руководитель генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.