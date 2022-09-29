СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ штурмовать "Азовсталь"
Российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев с февраля руководил захватом Донецкой области. Он отдал приказ захватить Мариуполь и взять штурмом главное промышленное предприятие города, ставшее оплотом украинских защитников.
Служба безопасности Украины идентифицировала генерала РФ, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Им оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба СБУ.
Как уточняется, с февраля 2022 года Мордвичев руководил захватом Донецкой области и лично принимал участие в боях против украинской армии.
В его подчинение входят:
- 1-й армейский корпус "народной милиции",
- ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР",
- танковый батальон
- батальон "Сомали",
- разведбатальон "Спарта"
- подразделения "ЧВК Вагнера".
Как считает СБУ, российский генерал непосредственно занимался военным планированием, координацией и управлением этих оккупационных подразделений.
"Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей", –– говорится в сообщении.
Уже во время оккупация части города Мордвичев провел совещание с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и утвердил план окончательного захвата Мариуполя, блокировки и штурма "Азовстали".
В настоящее время Мордвичеву заочно объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 –– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;
- ч. 2 ст. 437 –– ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий;
- ч. 2 ст. 28 –– совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, в ООН обнародовали факты военных преступлений россиян в Украине. Следователями были опрошены более 150 жертв и свидетелей в четырех областях Украины. Они говорили о пытках электрическим током, побоях, принуждении к обнажению и других издевательствах в российских следственных изоляторах.