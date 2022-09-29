СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ штурмовать "Азовсталь"

Российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев с февраля руководил захватом Донецкой области. Он отдал приказ захватить Мариуполь и взять штурмом главное промышленное предприятие города, ставшее оплотом украинских защитников.

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Служба безопасности Украины идентифицировала генерала РФ, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Им оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба СБУ.

Как уточняется, с февраля 2022 года Мордвичев руководил захватом Донецкой области и лично принимал участие в боях против украинской армии.

В его подчинение входят:

1-й армейский корпус "народной милиции",

ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР",

танковый батальон

батальон "Сомали",

разведбатальон "Спарта"

подразделения "ЧВК Вагнера".

Как считает СБУ, российский генерал непосредственно занимался военным планированием, координацией и управлением этих оккупационных подразделений.

"Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей", –– говорится в сообщении.

Уже во время оккупация части города Мордвичев провел совещание с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и утвердил план окончательного захвата Мариуполя, блокировки и штурма "Азовстали".

В настоящее время Мордвичеву заочно объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 –– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;

ч. 2 ст. 437 –– ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий;

ч. 2 ст. 28 –– совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, в ООН обнародовали факты военных преступлений россиян в Украине. Следователями были опрошены более 150 жертв и свидетелей в четырех областях Украины. Они говорили о пытках электрическим током, побоях, принуждении к обнажению и других издевательствах в российских следственных изоляторах.