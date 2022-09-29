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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ штурмовать "Азовсталь"

генерал Андрей Мордвичев, россия, мариуполь, азовсталь, штурм азовстали
Российский генерал Андрей Мордвичев

Российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев с февраля руководил захватом Донецкой области. Он отдал приказ захватить Мариуполь и взять штурмом главное промышленное предприятие города, ставшее оплотом украинских защитников.

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Служба безопасности Украины идентифицировала генерала РФ, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Им оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба СБУ.

Как уточняется, с февраля 2022 года Мордвичев руководил захватом Донецкой области и лично принимал участие в боях против украинской армии.

В его подчинение входят:

  • 1-й армейский корпус "народной милиции",
  • ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР",
  • танковый батальон
  • батальон "Сомали",
  • разведбатальон "Спарта"
  • подразделения "ЧВК Вагнера".

Как считает СБУ, российский генерал непосредственно занимался военным планированием, координацией и управлением этих оккупационных подразделений.

"Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей", –– говорится в сообщении.

Уже во время оккупация части города Мордвичев провел совещание с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и утвердил план окончательного захвата Мариуполя, блокировки и штурма "Азовстали".

В настоящее время Мордвичеву заочно объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 –– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;
  • ч. 2 ст. 437 –– ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий;
  • ч. 2 ст. 28 –– совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, в ООН обнародовали факты военных преступлений россиян в Украине. Следователями были опрошены более 150 жертв и свидетелей в четырех областях Украины. Они говорили о пытках электрическим током, побоях, принуждении к обнажению и других издевательствах в российских следственных изоляторах.