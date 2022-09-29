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Воєнний фокус Російсько-українська війна

СБУ ідентифікувала генерала РФ, який наказав штурмувати "Азовсталь"

генерал Андрій Мордвічев , росія, маріуполь, азовсталь, штурм азовсталі
Російський генерал Андрій Мордвічев

Російський генерал-лейтенант Андрій Мордвічев із лютого керував захопленням Донецької області. Він наказав захопити Маріуполь і взяти штурмом головне промислове підприємство міста, яке стало оплотом українських захисників.

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Служба безпеки України ідентифікувала генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь та штурмувати "Азовсталь". Ним виявився командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев. Про це у соцмережах повідомляє пресслужба СБУ.

Як уточнюється, з лютого 2022 року Мордвічев керував захопленням Донецької області та особисто брав участь у боях проти української армії.

У його підпорядкування входять:

  • 1-й армійський корпус "народної міліції",
  • низка деяких мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР",
  • танковий батальйон,
  • батальйон "Сомалі",
  • розвідбатальйон "Спарта",
  • підрозділи "ПВК Вагнера".

Як вважає СБУ, російський генерал безпосередньо займався військовим плануванням, координацією та управлінням цих окупаційних підрозділів.

"До того ж він наказав захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська Росії руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних жителів", — йдеться в повідомленні.

Вже під час окупації частини міста Мордвічев провів нараду з головою Чечні Рамзаном Кадировим та затвердив план остаточного захоплення Маріуполя, блокування та штурму "Азовсталі".

Наразі Мордвічеву заочно оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;
  • ч. 2 ст. 437 — ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій;
  • ч. 2 ст. 28 — скоєння кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Нагадаємо, в ООН оприлюднили факти воєнних злочинів росіян в Україні. Слідчі опитали понад 150 жертв та свідків у чотирьох областях України. Вони говорили про тортури електричним струмом, побої, примус до оголення та інших знущань у російських слідчих ізоляторах.