СБУ ідентифікувала генерала РФ, який наказав штурмувати "Азовсталь"

Російський генерал-лейтенант Андрій Мордвічев із лютого керував захопленням Донецької області. Він наказав захопити Маріуполь і взяти штурмом головне промислове підприємство міста, яке стало оплотом українських захисників.

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Служба безпеки України ідентифікувала генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь та штурмувати "Азовсталь". Ним виявився командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев. Про це у соцмережах повідомляє пресслужба СБУ.

Як уточнюється, з лютого 2022 року Мордвічев керував захопленням Донецької області та особисто брав участь у боях проти української армії.

У його підпорядкування входять:

1-й армійський корпус "народної міліції",

низка деяких мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР",

танковий батальйон,

батальйон "Сомалі",

розвідбатальйон "Спарта",

підрозділи "ПВК Вагнера".

Як вважає СБУ, російський генерал безпосередньо займався військовим плануванням, координацією та управлінням цих окупаційних підрозділів.

"До того ж він наказав захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська Росії руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних жителів", — йдеться в повідомленні.

Вже під час окупації частини міста Мордвічев провів нараду з головою Чечні Рамзаном Кадировим та затвердив план остаточного захоплення Маріуполя, блокування та штурму "Азовсталі".

Наразі Мордвічеву заочно оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;

ч. 2 ст. 437 — ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій;

ч. 2 ст. 28 — скоєння кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Нагадаємо, в ООН оприлюднили факти воєнних злочинів росіян в Україні. Слідчі опитали понад 150 жертв та свідків у чотирьох областях України. Вони говорили про тортури електричним струмом, побої, примус до оголення та інших знущань у російських слідчих ізоляторах.