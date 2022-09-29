СБУ ідентифікувала генерала РФ, який наказав штурмувати "Азовсталь"
Російський генерал-лейтенант Андрій Мордвічев із лютого керував захопленням Донецької області. Він наказав захопити Маріуполь і взяти штурмом головне промислове підприємство міста, яке стало оплотом українських захисників.
Служба безпеки України ідентифікувала генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь та штурмувати "Азовсталь". Ним виявився командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев. Про це у соцмережах повідомляє пресслужба СБУ.
Як уточнюється, з лютого 2022 року Мордвічев керував захопленням Донецької області та особисто брав участь у боях проти української армії.
У його підпорядкування входять:
- 1-й армійський корпус "народної міліції",
- низка деяких мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР",
- танковий батальйон,
- батальйон "Сомалі",
- розвідбатальйон "Спарта",
- підрозділи "ПВК Вагнера".
Як вважає СБУ, російський генерал безпосередньо займався військовим плануванням, координацією та управлінням цих окупаційних підрозділів.
"До того ж він наказав захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська Росії руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних жителів", — йдеться в повідомленні.
Вже під час окупації частини міста Мордвічев провів нараду з головою Чечні Рамзаном Кадировим та затвердив план остаточного захоплення Маріуполя, блокування та штурму "Азовсталі".
Наразі Мордвічеву заочно оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 110 — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;
- ч. 2 ст. 437 — ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій;
- ч. 2 ст. 28 — скоєння кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.
Нагадаємо, в ООН оприлюднили факти воєнних злочинів росіян в Україні. Слідчі опитали понад 150 жертв та свідків у чотирьох областях України. Вони говорили про тортури електричним струмом, побої, примус до оголення та інших знущань у російських слідчих ізоляторах.