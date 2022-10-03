ЗС РФ отримали команду відступати, але залишити під вогнем мобілізованих з "ЛНР", — ЗМІ (відео)

Судячи із запису, опублікованого журналістом Юрієм Бутусовим, команда російського Генштабу про відступ ЗС РФ не поширювалася на мобілізованих бойовиків із так званої "ЛНР", які мали бути прикриттям для регулярних військ РФ.

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Проросійські бойовики з окупованої Луганської області розповіли, що російські регулярні війська отримали команду розпочати відступ, але не говорити про це "лнрівцям", які мали залишитися і прикривати відступ росіян. Про це повідомив Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

Судячи з опублікованого запису, команда російського Генштабу про відступ російських військ перед українським контрнаступом не поширювалася на мобілізованих "лнрівців", які мали залишитися і чинити опір.

"Це благо, що росіяни не скоти, а підійшли й тихенько: "Нам сказали відступати, але сказали, вам не говорити... Ми йдемо", — пояснив чоловік на опублікованому записі.

Інша людина на відео додала, що "хтось повинен прикривати їм ж***".

За словами одного з бойовиків, під час контрнаступу ЗСУ їм протягом двох тижнів надійшла команда про те, що необхідно протриматися та зачекати на підкріплення ще кілька днів.

Нагадаємо, що Нацгвардійці знищили елітний підрозділ росіян у Донецькій області. ЗСУ відпрацювали по ворогові з артилерії, ПТРК та дронів із мінами.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ висловлюють сумніви у тому, що російським військам вдасться захопити Запоріжжя. За словами російського експерта із зовнішньої політики Максима Юсіна, поки що все складається не на користь ЗС РФ.