Операция по деоккупации: ВСУ освободили 6 населенных пунктов в Луганской области

Сергей Гайдай объявлял о начале очистки всей Луганской области от ВС РФ. Жителям оккупированных районов советуют выехать подальше от линии фронта или быть в укрытиях.

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Вооруженные силы Украины освободили 6 населенных пунктов в Луганской области. Об этом сказал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в эфире единого телемарафона.

"Это 6 населенных пунктов. Есть реакции не только от жителей освобожденных территорий, но и от тех, кто остался в оккупации. Все ждут освобождения. Это самые страшные, тяжелые и длинные 7 месяцев для каждого гражданина Украины, кто прошел эту войну, даже если он не был в оккупации", — заметил чиновник.

Глава ОВА не сказал названия освобожденных населенных пунктов, потом что эту информацию могут узнать оккупанты и "стереть их с лица земли".

Гайдай посоветовал жителям оккупированных районов выехать подальше от линии фронта или быть в укрытиях из-за постоянных обстрелов. Россияне сильно минируют захваченные территории.

"И не только мосты, дороги и путепроводы. Это и административные здания. Разбрасывают запрещенные мины "лепестки", — заключил глава ОВА.

Напомним, что аналитики DeepState сообщали об освобождении от армии РФ села Грековка в Луганской области силами 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме этого, есть видео из освобожденной Макеевки.

Сергей Гайдай 5 октября объявлял о начале операции украинской армии по деоккупации Луганской области.

Подразделения ВСУ, по оценке Гайдая, освободят Луганскую область раньше, чем Кремль заверит переходный период по аннексии этого региона. Территорию "ЛНР" полноценно "примут" в состав РФ к 2026 году, заявлял глава ОВА.