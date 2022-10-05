Украинские военные освободили Грековку и Макеевку в Луганской области (фото)

Глава Луганской ОВА ранее анонсировал официальное начало операции по деоккупации Луганской области от российских оккупантов.

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Бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Грековка в Луганской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Украинские военные начали контрнаступление в Луганской области. В результате 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ освободила Грековку.

"95 ДШВ провела успешный референдум в Грековке, все 100% за возвращение в Украину. Протокол голосования направлен в ЦИК на Банковую", — написали в DeepState.

Также в сети появилось видео из освобожденной Макеевке в Луганской области.

Добавим, что подтверждения со стороны Генштаба или Минобороны Украины на данный момент нет.

[ + – ] ВСУ освободили Грековку и Макеевку в Луганской области

Отметим, глава Луганской ОВА заявил о начале операции по освобождению Луганской области. Украинские военные смогли освободить несколько населенных пунктов. Однако мирных жителей он призывает не спешить возвращаться домой. Ситуация в прифронтовой зоне опасная. Нужно провести разминирование территорий.

Напомним, Фокус разбирался, как продвигается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. Также сообщалось, что ВСУ ликвидировали 6 спецназовцев ГРУ под Лиманом из 3-й бригады.