Украинское контрнаступление в Луганской области еще не достигло пика, – ISW

Оккупантам не удалось стабилизировать фронт по Северскому Донцу и Осколу. Местность Луганской области подходит для ведения маневренных и быстрых атак, которые применяют ВСУ.

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Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление в Харьковской и Луганской области. Однако операция ВСУ еще не достигла своего пика. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

За минувшие сутки украинские военные освободили Грековку и Макеевку в западной части Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ официально начали освобождать Луганщины. Вместе с тем маневренное контрнаступление, которое началось с Харьковской области, все еще не достигло своего пика.

Российские войска провалили попытки установить линию фронта по Осколу и Северному Донцу. Реки могли бы помочь оккупантом удерживать ВСУ от дальнейшего продвижения. Теперь же местность Луганская область подходит для быстрой и маневренной войны, которую украинские военные эффективно применяли в восточной части Харьковщины.

Информации о том, что ВС РФ укрепили западную часть Луганской области нет. А благодаря контрнаступлению не только на востоке, но и на юге Украине, российское командование должно выбирать, что более важно для защиты. И это в свою очередь повышает шансы на успех Украина на обоих направлениях.

Напомним, Фокус разбирался, как продвигается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. С начала октября украинские военные не остановили темпы и продолжают освобождать территории.

Также Гайдай заявил, что ВСУ освободили уже 6 населенных пунктов в Луганской области. Однако по соображениям безопасности называть их глава ОВА не стал.