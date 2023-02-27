Сироти обійдуться: на "засічну межу" в Бєлгородській області витратили 10 млрд рублів

Оборонні споруди в прикордонному російському регіоні коштували бюджету в 5 разів більше, ніж витрати на систему охорони здоров'я, і в 70 разів більше, ніж програма забезпечення житлом сімей із дітьми з інвалідністю.

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Будівництво оборонних фортифікаційних споруд, що отримали назву "засічна межа", в Бєлгородській області у 2022 році обійшлося прикордонному російському регіону в майже 10 млрд рублів. Про це пише у понеділок, 27 лютого, агентство ТАРС із посиланням на міністерку будівництва області Оксану Козлітіну.

"Було реалізовано заходи щодо організації системи фортифікаційних споруд на загальну суму майже 10 млрд рублів", — прокоментувала російська чиновниця.

Вона також уточнила, що до зведення "засічної межі" в області залучили понад 4 тис. осіб та задіяли 680 одиниць техніки.

[ + – ] "Засічна межа" в Бєлгородській області

Роботи розпочалися у квітні минулого року.

Як пише інтернет-видання ЧТД, у результаті на оборонну лінію в Бєлгородській області витратили:

у 5 разів більше, ніж на первинну ланку охорони здоров'я;

у 12 разів більше, ніж на програму забезпечення житлом дітей-сиріт (775 млн. рублів);

у 20 разів більше, ніж на переселення росіян із аварійного житла;

у 40 разів більше, ніж для будівництва будинків для багатодітних сімей;

у 70 разів більше, ніж на програму надання житла російським громадянам із дітьми з інвалідністю.

У листопаді 2022 року губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков говорив, що Бєлгородська область є лідером з будівництва оборонних споруд у Російській Федерації.

Місцеве видання "Бел.ru" писало, що бєлгородських бюджетників силою зганяли на кордон з Україною та змушували рити окопи.

Так звана "засічна межа" — це комплекс оборонних споруд, що складається з протитанкових пірамід, взводних опорних пунктів, окопів та інших об'єктів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Гладков показував перебіг будівництва оборонних споруд. Зокрема, він продемонстрував "зуби дракона" — протитанкові піраміди — на кордоні з Україною.