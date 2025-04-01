Труппы-клоны: в Швеции россияне поставили "Щелкунчика", притворившись балетом Украины, — SVT

Российский балет в Швеции поставил "Щелкунчика" в восьми городах под названием "Балет Украины". Шведские журналисты выяснили, что этот танцевальный коллектив имеет тесные связи с Россией и является так называемой труппой-клоном.

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Происхождение балетной труппы расследовало шведское телевидение SVT.

Журналисты отмечают, что по указанному на сайте "Балета Украины" адресу в Киеве расположено офисное здание и торговый центр и нет балетной студии. То, что этот коллектив на самом деле является российским, утверждает анонимный блогер в соцсети Bluesky.

Россияне выступают в Швеции под видом украинских балетных трупп Фото: Скриншот

Журналисты обнаружили, что сайт ивент-компании этой балетной труппы, Touring Actors, расположен на российском сервере и принадлежит российскому гражданину, который зарегистрирован как владелец бизнеса в Москве и платит налоги в России. Кроме того, 7 из 14 танцоров труппы активно работают в России.

По словам расследователей, ни одной украинской или российской компании, которая бы получала деньги от выступлений в Швеции, найти не удалось, однако прибыль от по крайней мере шести выступлений получила компания искусственного интеллекта, которой владеет бывший российский банкир.

Российские балетные труппы-клоны притворяются украинскими

Еще в 2022 году Национальная опера Украины в 2022 году опубликовала предупреждение о труппах-клонах, которые гастролируют по миру под украинским флагом.

Журналисты отмечают, что в начале февраля этого года труппа, называющая себя Grand Ukrainian Ballet, сыграла в Швеции два спектакля, хотя в издании Sydsvenskan выяснили, что ее связь с Украиной была слабой. В декабре прошлого года после обнаружения связей с РФ был отменен шведский тур труппы The Heritage Ballet.

По словам журналистов, российский предприниматель, который стоит за ивент-компанией Touring Actors отказался от интервью, отрицает связи с РФ и утверждает, что "Балет Украины" не берет на работу россиян.

Художественный руководитель труппы сказал, что на сайте опубликован старый список танцоров, хотя расследователи отмечают, что именно на этот состав ссылается компания при продаже билетов.

Сейчас вебсайты труппы и ивент-компании удалены.

"Балет Украины" в Швеции имеет тесные связи с РФ

Журналисты не смогли найти указанную компанию в украинской аналитической базе YouControl. Указанное как владелец "Балета Украины" лицо также не зарегистрировано как предприниматель в Украине.

"Анализ его соцсетей и утечки информации из российских и украинских баз показывает, что мужчина получил образование во Львове и Москве, работал как в Украине, так и в России. Сегодня он руководит балетной школой в Германии", — отмечают авторы материала.

Кроме того, по информации журналистов, он преподавал танцы в российской балетной труппе. С помощью инструмента распознавания лиц расследователи выяснили, что половина танцоров труппы-клона работают также в России.

Владелец норвежской ивент-компании Touring Actors является гражданином РФ и зарегистрирован в России как частный предприниматель, то есть платит налоги российским властям, отмечают расследователи.

Зарегистрированная в Швейцарии ИИ-компания Gutschwald AI Center, которая получила доход от шести из восьми спектаклей "Балета Украины", по данным журналистов также управляется гражданином России, который работал одним из директоров "Сбербанка". Он подтвердил SVT, что компания получила деньги от нескольких шведских муниципалитетов, но заверил, что это было выплатой долга и не касается выступлений.

Напомним, 5 марта артист балета Сергей Полунин, который родом из Херсона, но поддерживает вторжение РФ в Украину, заявил, что переехал в Израиль и собирается сменить гражданство.

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