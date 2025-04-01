Трупи-клони: у Швеції росіяни поставили "Лускунчика", прикинувшись балетом України, — SVT

Російський балет у Швеції поставив "Лускунчика" у восьми містах під назвою "Балет України". Шведські журналісти з'ясували, що цей танцювальний колектив має тісні зв'язки з Росією і є так званою трупою-клоном.

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Походження балетної трупи розслідувало шведське телебачення SVT.

Журналісти зазначають, що за вказаною на сайті "Балету України" адресою у Києві розташована офісна будівля та торговий центр і немає балетної студії. Те, що цей колектив насправді є російським, стверджує анонімний блогер у соцмережі Bluesky.

Росіяни виступають у Швеції під виглядом українських балетних труп Фото: Скриншот

Журналісти виявили, що сайт івент-компанії цієї балетної трупи, Touring Actors, розташований на російському сервері та належить російському громадянину, який зареєстрований як власник бізнесу в Москві та платить податки в Росії. Крім того, 7 із 14 танцюристів трупи активно працюють в Росії.

За словами розслідувачів, жодної української чи російської компанії, яка б отримувала гроші від виступів у Швеції, знайти не вдалося, однак прибуток від принаймні шести виступів отримала компанія штучного інтелекту, якою володіє колишній російський банкір.

Російські балетні трупи-клони прикидаються українськими

Ще у 2022 році Національна опера України у 2022 році опублікувала попередження про трупи-клони, які гастролюють світом під українським прапором.

Журналісти зазначають, що на початку лютого цього року трупа, що називає себе Grand Ukrainian Ballet, зіграла у Швеції дві вистави, хоча у виданні Sydsvenskan з'ясували, що її зв’язок з Україною був слабким. У грудні минулого року після виявлення зв'язків із РФ було скасовано шведський тур трупи The Heritage Ballet.

За словами журналістів, російський підприємець, який стоїть за івент-компанією Touring Actors відмовився від інтерв'ю, заперечує зв'язки з РФ і стверджує, що "Балет України" не бере на роботу росіян.

Художній керівник трупи сказав, що на сайті опубліковано старий список танцюристів, хоча розслідувачі зазначають, що саме на цей склад посилається компанія під час продажу квитків.

Наразі вебсайти трупи та івент-компанії видалено.

"Балет України" у Швеції має тісні зв'язки з РФ

Журналісти не змогли знайти зазначену компанію в українські аналітичній базі YouControl. Зазначена як власник "Балету України" особа також не зареєстрована як підприємець в Україні.

"Аналіз його соцмереж і витоку інформації з російських і українських баз показує, що чоловік здобув освіту у Львові та Москві, працював як в Україні, так і в Росії. Сьогодні він керує балетною школою в Німеччині", — зазначають автори матеріалу.

Крім того, за інформацією журналістів, він викладав танці в російській балетній трупі. За допомогою інструмента розпізнавання облич розслідувачі з'ясували, що половина танцюристів трупи-клона працюють також у Росії.

Власник норвезької івент-компанії Touring Actors є громадянином РФ і зареєстрований у Росії як приватний підприємець, тобто платить податки російській владі, зазначають розслідувачі.

Зареєстрована у Швейцарії ШІ-компанія Gutschwald AI Center, яка отримала дохід від шести з восьми вистав "Балету України", за даними журналістів також керується громадянином Росії, який працював одним із директорів "Сбербанку". Він підтвердив SVT, що компанія отримала гроші від кількох шведських муніципалітетів, але запевнив, що це було виплатою боргу та не стосується виступів.

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