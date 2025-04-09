РосСМИ заявляют, что украинские дроны пролетели 1200 км и атаковали военный аэродром за Уралом

Губернатор Оренбургской области уже заявил, что силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа. Предполагается, что целью был военный аэродром.

Related video

Об этом сообщает ряд росСМИ.

Как сообщает Минобороны РФ, в Оренбургской области утром 9 апреля дежурные средства ПВО "обнаружили, перехватили и уничтожили" украинские дроны.

Об атаке на военный аэродром в области также сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Он сообщил, что жертв и разрушений нет и призвал жителей Оренбургской области не поддаваться панике, заверив, что "ситуация находится под контролем властей".

Власти Оренбургской области подтвердили, что атака дронов была Фото: скриншот

Но в комментариях местные жители жалуются, что оповещения не было и убежищ в самом Оренбурге и области нет.

Фото: скриншот

Комментарии под постом губернатора Оренбургской области Фото: скриншот

В Оренбургской области РФ находится два военных аэродрома. Один из них в 10 км от Оренбурга, второй – в 40 км. На аэродромах базируются самолеты транспортной авиации и вертолеты. РосСМИ уже сообщили, что это первый раз, когда Оренбургская область была атакована беспилотниками.

В соседней Самарской области угроза атаки БПЛА была объявлена с вечера 8 апреля.

Всего, по данным МО РФ, с 20.00 8 апреля по 06.00 9 апреля российское ПВО якобы перехватило и уничтожило "158 украинских беспилотников самолетного типа в 13-ти регионах России".

А Украинский военный аналитик Петр Андрющенко отмечает, что от ближайшего населенного пункта в Украине до Оренбургской области 1200 км по прямой.

"Это еще одно доказательство того, что "далеко от фронта" уже давно не означает "далеко" или в безопасности. И что небо — не всегда контролируемое РФ, как им хотелось бы думать", — отметил Андрющенко.

Напомним, также в ночь на 9 апреля российский стратегический аэродром "Моздок" в Северной Осетии атаковали беспилотники. Российские медиа публикуют фото с дымом и сообщают, что кадры были сделаны в 6 км от военного объекта.