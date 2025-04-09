Массированный обстрел России: дроны атаковали аэродром МиГов и Ту в Моздоке, — росСМИ

В ночь на 9 апреля на российский стратегический аэродром "Моздок" в Северной Осетии была нацелена атака беспилотных летательных аппаратов. Российские медиа публикуют фото с дымом и сообщают, что кадры были сделаны в 6 км от военного объекта. Минобороны РФ отчитывается о сбитии 15 БПЛА в регионе.

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Об атаке дронов на аэродром в Моздоке сообщил российский Telegram-канал Astra 9 апреля со ссылкой на местных жителей.

Astra сообщает, что атака украинских БПЛА в Моздоке была нацелена на аэродром Фото: скриншот

Медиа установило геолокацию фото с дымом и определило, что оно было сделано возле здания районного дворца культуры в 6 км от аэродрома. О том, что атака была направлена на авиабазу, сообщают местные жители.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о режиме опасности в регионе из-за угрозы атаки БПЛА в 4:14. В 7:29 он заявил, что российские силы ПВО уничтожили 15 беспилотников и обломок одного из них упал на нежилое здание в Моздоцком районе, без жертв.

В Министерстве обороны РФ по состоянию на 6 утра 9 апреля отчитались, что за ночь якобы уничтожили 158 украинских БПЛА. Из них больше всего — 67 — над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Северной Осетией.

Минобороны РФ сообщают об уничтожении 158 украинских БПЛА в ночь на 9 апреля Фото: скриншот

Украинское командование на момент публикации материала не комментировало ночную атаку.

ГУР атаковало аэродром "Моздок" в июне 2024 года

Первую атаку на аэродром РФ в Моздоке Главное управление разведки Минобороны Украины осуществило 8 июня 2024 года. С этого стратегического военного аэродрома взлетают российские истребители МиГ-31К и Ту-22М3. Он расположен в 1 000 км от границы с Украиной. Источники Фокуса в спецслужбах рассказывали, что для удара были применены улучшенные украинские БПЛА.

Российский стратегический аэродром "Моздок" расположен в Северной Осетии

В телеграм-канале "Dnipro OSINT с Гарбузом" 12 июня писали, что после обстрела с аэродрома "Моздок" исчезли почти все самолеты, в том числе дальние бомбардировщики Ту-22 и транспортный самолет Ил-76. Также сообщалось, что во время удара, вероятно, был поврежден Ту-22.

Напомним, источники в Службе безопасности Украины 5 апреля сообщили Фокусу, что во время ночной атаки украинские БПЛА поразили российского производителя взрывчатки "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. В результате атаки завод остановил технологические процессы.

В ночь на 4 апреля Россию атаковало более 100 беспилотников. В Липецкой области под ударом был металлургический комбинат.