Масований обстріл Росії: дрони атакували аеродром МіГів і Ту в Моздоку, — росЗМІ

В ніч на 9 квітня на російський стратегічний аеродром "Моздок" у Північній Осетії була націлена атака безпілотних літальних апаратів. Російські медіа публікують фото з димом і повідомляють, що кадри були зроблені за 6 км від військового об'єкту. Міноборони РФ звітує про збиття 15 БПЛА в регіоні.

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Про атаку дронів на аеродром у Моздоку повідомив російський Telegram-канал Astra 9 квітня з посиланням на місцевих жителів.

Astra повідомляє, що атака українських БПЛА у Моздоку була націлена на аеродром Фото: скриншот

Медіа встановило геолокацію фото з димом і визначило, що воно було зроблене біля будівлі районного палацу культури за 6 км від аеродрому. Про те, що атака була спрямована на авіабазу, повідомляють місцеві жителі.

Голова Північної Осетії Сергій Міняйло оголосив про режим небезпеки в регіоні через загрозу атаки БПЛА о 4:14. О 7:29 він заявив, що російські сили ППО знищили 15 безпілотників і уламок одного з них упав на нежитлову будівлю в Моздоцькому районі, без жертв.

В Міністерстві оборони РФ станом на 6 ранку 9 квітня відзвітували, що за ніч нібито знищили 158 українських БПЛА. Із них найбільше — 67 — над Краснодарським краєм, 29 — над Ростовською областю, 15 — над Північною Осетією.

Міноборони РФ повідомляють про знищення 158 українських БПЛА в ніч на 9 квітня Фото: скриншот

Українське командування на момент публікації матеріалу не коментувало нічну атаку.

ГУР атакувало аеродром "Моздок" у червні 2024 року

Першу атаку на аеродром РФ у Моздоку Головне управління розвідки Міноборони України здійснило 8 червня 2024 року. З цього стратегічного військового аеродрому злітають російські винищувачі МіГ-31К і Ту-22М3. Він розташований за 1 000 км від кордону з Україною. Джерела Фокусу в спецслужбах розповідали, що для удару були застосовані поліпшені українські БПЛА.

Російский стратегічний аеродром "Моздок" розташований у Північній Осетії

В телеграм-каналі "Dnipro OSINT з Гарбузом" 12 червня писали, що після обстрілу з аеродрому "Моздок" зникли майже всі літаки, зокрема дальні бомбардувальники Ту-22 і транспортний літак Іл-76. Також повідомлялося, що під час удару, ймовірно, був пошкоджений Ту-22.

Нагадаємо, джерела в Службі безпеки України 5 квітня повідомили Фокусу, що під час нічної атаки українські БПЛА вразили російського виробника вибухівки "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області. Внаслідок атаки завод зупинив технологічні процеси.

В ніч на 4 квітня Росію атакувало понад 100 безпілотників. У Липецькій області під ударом був металургійний комбінат.