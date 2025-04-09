РосЗМІ заявляють, що українські дрони пролетіли 1200 км і атакували військовий аеродром за Уралом

Губернатор Оренбурзької області вже заявив, що сили ППО перехопили і знищили чотири українських БПЛА літакового типу. Передбачається, що метою був військовий аеродром.

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Про це повідомляє низка росЗМІ.

Як повідомляє Міноборони РФ, в Оренбурзькій області вранці 9 квітня чергові засоби ППО "виявили, перехопили і знищили" українські дрони.

Про атаку на військовий аеродром в області також повідомив т.в.о. губернатора регіону Євген Солнцев. Він повідомив, що жертв і руйнувань немає і закликав жителів Оренбурзької області не піддаватися паніці, запевнивши, що "ситуація перебуває під контролем влади".

Влада Оренбурзької області підтвердила, що атака дронів була Фото: скриншот

Але в коментарях місцеві жителі скаржаться, що оповіщення не було, і сховищ у самому Оренбурзі та області немає.

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Коментарі під постом губернатора Оренбурзької області Фото: скриншот

В Оренбурзькій області РФ розташовано два військові аеродроми. Один із них за 10 км від Оренбурга, другий — за 40 км. На аеродромах базуються літаки транспортної авіації та вертольоти. РосЗМІ вже повідомили, що це перший раз, коли Оренбурзьку область атакували безпілотники.

У сусідній Самарській області загроза атаки БПЛА була оголошена з вечора 8 квітня.

Загалом, за даними МО РФ, з 20.00 8 квітня до 06.00 9 квітня російське ППО нібито перехопило і знищило "158 українських безпілотників літакового типу в 13-ти регіонах Росії".

А український військовий аналітик Петро Андрющенко зазначає, що від найближчого населеного пункту в Україні до Оренбурзької області 1200 км по прямій.

"Це ще один доказ того, що "далеко від фронту" вже давно не означає "далеко" або в безпеці. І що небо — не завжди контрольоване РФ, як їм хотілося б думати", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, також у ніч на 9 квітня російський стратегічний аеродром "Моздок" у Північній Осетії атакували безпілотники. Російські медіа публікують фото з димом і повідомляють, що кадри були зроблені за 6 км від військового об'єкта.