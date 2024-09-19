ЕС отправил Украине 400 млн от замороженных активов РФ, на них купили 18 САУ "Богдана", — посол ЕС

По словам Катарины Матерновой, она предложила кандидатуру литовца Андрюса Кубилюса на новую должность европейского комиссара по оборонной промышленности. Она назвала его большим другом Украины, который поспособствует сотрудничеству Украины и ЕС.

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Евросоюз уже передал 400 млн евро из доходов от замороженных активов РФ в помощь оборонной промышленности Украины. Эту поддержку продолжат. Такое заявление сделал посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает "Интерфакс-Украина".

Дипломат называет это заметным изменением в европейской политике, поскольку вся сумма в 400 млн была направлена непосредственно на украинскую оборонную промышленность. Делается это с тем, чтобы поддержать украинский ВПК выпускал продукцию быстрее и дешевле, а также чтобы сделать логистику удобнее.

"Это поддерживает украинскую экономику", — сказала посол в интервью агентству. По ее словам, лидером в этом процессе оказалась Дания, которая первой помогла направить средства, вырученные от замороженных активов. Сообщается, что, кроме уже предоставленных 400 млн евро на закупку вооружений украинского производства, будут выделяться и дополнительные средства.

Посол также упомянула о том, что пока не может сказать, насколько вырастет финансирование украинской военной промышленности — решение еще не утверждено.

Из 18 приобретенных САУ "Богдана" две трети профинансировал Евросоюз средствами, вырученными из доходов от замороженных российских активов, уточнила Матернова.

Дипломат также выразила надежду, что другие страны тоже последуют примеру и "используют невероятные инновации, происходящие в Украине" в оборонной отрасли в качестве платформы для инвестиций.

Посол также сказала, что 17 сентября президент Еврокомиссии предложила кандидатуру литовца Андрюса Кубилюса на новую должность европейского комиссара по оборонной промышленности. С ее слов, он большой друг Украины, который поспособствует сотрудничеству Украины и оборонной промышленности Европы.

Напомним, что РФ направляет на войну в Украину оружие без предварительных испытаний.

Также сообщалось, что, по данным WSJ, бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предлагал Путину объявить новую мобилизацию после инаугурации.