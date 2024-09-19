Россия отправляет оружие на войну без предварительных испытаний: чем это грозит армии РФ

В компании "Ростех" данное решение объяснили желанием сократить путь от заводских цехов до армейских подразделений. Однако отказ от полевых испытаний может привести к значительным неудачам для ВС РФ на поле боя.

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С началом полномасштабной войны в Украине российское вооружение, поставляемое на передовую, зачастую не проходит предварительных испытаний. Как сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, это связано с желанием сократить время поступления оружия непосредственно в подразделения ВС РФ.

Российский чиновник аргументировал данное решение тем, что оборонные предприятия набрали высокий темп, по некоторым позициям производство выросло "в десятки раз", реагируя таким образом на потребности фронта.

"Нередко новые образцы проходят испытания не на полигонах, а в реальных боевых условиях. Такой подход в разы сокращает путь от заводских цехов до армейских подразделений", — сказал Чемезов.

Две стороны медали

Между тем такой подход имеет и свои негативные последствия. Комментируя слова представителя "Ростех" западные аналитики отмечают, что Россия не только экономит время на полевых испытаниях, но и на материалах, используемых для производства определенных видов вооружения.

С одной стороны это может выглядеть вполне логичным. Например, во время с начала войны в Украине были замечены российские желто-зеленые снаряды калибра 122 и 152 мм. Российские производители определили, что эти боеприпасы, направляющиеся прямо на передовую, не нуждаются в обычной антикоррозийной оболочке или печатной технической информации — функциях, предназначенных для длительного хранения.

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С другой — пропуск полевых испытаний при разработке нового оружия может привести к значительным неудачам для ВС РФ на поле боя, поскольку непроверенные системы могут оказаться ненадежными и неэффективными. Дело в том, что полевые испытания критически важны: они не только подтверждают технические характеристики оружия, но и помогают выявить брак, возможные недостатки или слабые места.

Аналитики подчеркивают, что проводя испытания в контролируемых условиях, инженеры и техники могут систематически анализировать, как ведет себя оружие. Проверяя систему вооружения, например, в различных погодных условиях, под нагрузкой и в разных ситуациях, эксперты могут получить ценную информацию о ее реальной производительности.

Этот тщательный подход необходим для обеспечения надежной работы оружия в боевых условиях. А без таких испытаний риск неудач на передовой возрастает, что может привести к потерям в живой силе и ценному оборудованию.

Кроме того, отсутствие полевых испытаний уменьшает возможности для важного обучения персонала. Испытательные полигоны предоставляют военнослужащим возможность получить практический опыт с новыми системами, понять их особенности и научиться ориентироваться в различных боевых сценариях. Без этой важной подготовки солдаты могут столкнуться с трудностями в эффективном использовании нового оружия, что потенциально снижает оперативные возможности российских сил.

"Более того, быстрые действия могут свидетельствовать о нехватке ресурсов или экономическом давлении. Ограниченное финансирование может препятствовать всестороннему тестированию и контролю качества, что вынуждает Россию принимать быстрые решения, увеличивая тем самым риски, связанные с развертыванием этих новых технологий в боевых сценариях", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что ВКС России получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57, а также многоцелевых истребителей Су-35С. По информации представителя корпорации "Ростех", следующая партия данных истребителей также находится "в высокой степени готовности".