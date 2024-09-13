Силы обороны тестируют американскую САУ 2-CT Hawkeye: чем она опасна для ВС РФ (фото)

Мобильная гаубица была отправлена еще в апреле. Она способна выпускать 24 снаряда за несколько минут и бить на расстояние почти 20 километров.

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Речь идет о 105-мм гаубице 2-CT Hawkeye на шасси HMMWV, которая сейчас находится на тестировании у Сил обороны. Журналисты отметили, что фото с места событий им отправил подписчик.

Фото с тестирования 2-CT Hawkeye Фото: НІП "Тиск"

2-CT Hawkeye: чем она особенна

О получении 105-мм мобильной гаубичной системы Hawkeye стало известно в июне. В компании AM General информировали, что отправили 2-CT Hawkeye еще в апреле и она уже "отправляется в бой для испытаний с реальными целями".

В "Милитарном" передавали, что легкая артиллерийская установка Hawkeye была разработана двумя компаниями — AM General и Mandus Group. Она представляет собой легкую 105-мм гаубицу М20 на шасси внедорожника HMMWV M1152.

Установка получила систему мягкого отката Soft Recoil, что позволяет снизить нагрузку и массу стабилизирующих конструкций вполовину. 2-CT Hawkeye может похвастаться высокой мобильностью и широкой возможностью перемещения. Ее устойчивость обеспечивают четыре гидравлических стабилизатора.

Фото 2-CT Hawkeye Фото: AM General

Наведение возможно:

по горизонтали — 180˚ (при необходимости 360˚);

по вертикали — от -5 до +72 градусов.

Обслуживают легкую САУ четыре человека, но в случае необходимости вести огонь могут и двое.

Систему управления огнем составляют:

прицел M137A2;

цифровая система MG 9000;

инерционная навигационная система LN-270;

камеры наведения прямого огня DFS-02;

GPS-антенны S67-1575-76;

радар измерения начальной скорости;

дисплейный блок наводчика.

Другие характеристики 2-CT Hawkeye:

дальность стрельбы стандартными боеприпасами — 11,6 км (активно-реактивными — 19,5 км);

максимальная скорострельность — восемь выстрелов в минуту в течение трех минут (обычная — три выстрела в минуту);

масса не превышает 4,4 тонны;

длина — примерно 5 метров;

ширина — 2,4 метра;

высота в походном положении — 2,3 метра;

максимальная скорость — до 100 км/ч;

запас хода по шоссе — 400 км.

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