Силы обороны тестируют американскую САУ 2-CT Hawkeye: чем она опасна для ВС РФ (фото)
Мобильная гаубица была отправлена еще в апреле. Она способна выпускать 24 снаряда за несколько минут и бить на расстояние почти 20 километров.
Украинские защитники тестируют американскую мобильную гаубицу, полученную в 2024 году. Об этом сообщили 13 сентября в медиа "Тиск".
Речь идет о 105-мм гаубице 2-CT Hawkeye на шасси HMMWV, которая сейчас находится на тестировании у Сил обороны. Журналисты отметили, что фото с места событий им отправил подписчик.
2-CT Hawkeye: чем она особенна
О получении 105-мм мобильной гаубичной системы Hawkeye стало известно в июне. В компании AM General информировали, что отправили 2-CT Hawkeye еще в апреле и она уже "отправляется в бой для испытаний с реальными целями".
В "Милитарном" передавали, что легкая артиллерийская установка Hawkeye была разработана двумя компаниями — AM General и Mandus Group. Она представляет собой легкую 105-мм гаубицу М20 на шасси внедорожника HMMWV M1152.
Установка получила систему мягкого отката Soft Recoil, что позволяет снизить нагрузку и массу стабилизирующих конструкций вполовину. 2-CT Hawkeye может похвастаться высокой мобильностью и широкой возможностью перемещения. Ее устойчивость обеспечивают четыре гидравлических стабилизатора.
Наведение возможно:
- по горизонтали — 180˚ (при необходимости 360˚);
- по вертикали — от -5 до +72 градусов.
Обслуживают легкую САУ четыре человека, но в случае необходимости вести огонь могут и двое.
Систему управления огнем составляют:
- прицел M137A2;
- цифровая система MG 9000;
- инерционная навигационная система LN-270;
- камеры наведения прямого огня DFS-02;
- GPS-антенны S67-1575-76;
- радар измерения начальной скорости;
- дисплейный блок наводчика.
Другие характеристики 2-CT Hawkeye:
- дальность стрельбы стандартными боеприпасами — 11,6 км (активно-реактивными — 19,5 км);
- максимальная скорострельность — восемь выстрелов в минуту в течение трех минут (обычная — три выстрела в минуту);
- масса не превышает 4,4 тонны;
- длина — примерно 5 метров;
- ширина — 2,4 метра;
- высота в походном положении — 2,3 метра;
- максимальная скорость — до 100 км/ч;
- запас хода по шоссе — 400 км.
Напомним, в России представили новейший беспилотник "Импульс-КПТМ". Он способен разбрасывать до 120 противотанковых и противопехотных мин.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что страна поставляет Украине только собственную часть элементов батареи Patriot. Он пояснил, что продолжаются диалоги с другими странами, но этих систем ПВО не хватает в мире.