Готовьсь, цельсь, огонь! Мобильная гаубица армии США проходит испытания в Украине

Украинская армия получила установку Hawkyey на базе вездехода Humvee. Разработка настолько новая, что еще даже не завершила испытания.

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Экспериментальная 105-мм мобильная гаубичная система (Hawkeye Mobile Howitzer System) 2-СТ, установленная на Humvee, была тайно поставлена украинским войскам в апреле, когда она еще проходила испытания.

Фокус перевел статью Питера Сичиу о том, как в ВСУ попала разрабатываемая САУ Hawkyey.

Экспериментальная 105-мм мобильная гаубичная система (Hawkeye Mobile Howitzer System) 2-СТ, установленная на Humvee, была тайно поставлена украинским войскам в апреле, когда она еще проходила испытания.

Эта система отличается мягкой отдачей, высокой мобильностью и быстротой развертывания, что делает ее эффективной в артиллерийском бою. Полевые испытания в Украине на фоне продолжающегося конфликта с применением артиллерии предоставляют армии США ценные данные в реальном времени.

Экспериментальная 105-мм мобильная гаубичная система (Hawkeye Mobile Howitzer System) 2-СТ, установленная на Humvee, была тайно поставлена украинским войскам в апреле, когда она еще проходила испытания Фото: US Army

Экспериментальная гаубичная система армии США проходит полевые испытания в Украине

Прусский военный мыслитель и стратег, фельдмаршал Гельмут фон Мольтке, прославился цитатой, которая примерно переводится так: "Ни один план не выдерживает столкновения с врагом".

При этом необходимо учитывать не только планирование, но и характеристики применяемого оружия. Военные платформы часто разрабатываются с учетом прошлого опыта боевых действий и будущих ожиданий. Но до тех пор, пока система не будет использована в бою, ее характеристики остаются загадкой.

Вооруженные силы США и их союзники по НАТО, безусловно, отметили, как ранее непроверенные системы показали себя в ходе текущих боевых действий в Украине. К таким системам теперь относится экспериментальная легкая гаубица армии США.

Defence Blog первым сообщил о том, что мобильная 105-мм гаубичная система Hawkeye 2-CT была тайно поставлена украинским войскам в апреле, когда система еще проходила испытания в армии США. Компания AM General, производитель 105-мм самоходного орудия, в прошлом месяце сообщила, что Киеву был предоставлен "тестовый образец" платформы.

"Она отправляется в бой для испытаний по живым целям", — Майк Эванс

"Недавно мы поставили 105-мм систему в Украину. Мы поставили ее в апреле и в течение двух недель проводили обучение, — заявил директор программы AM General Майк Эванс на ежегодной конференции в Оклахоме, посвященной изучению артиллерийских платформ. — Этой системе предстоит стать одной из первых боевых систем с мягкой отдачей. Она отправляется в бой для испытаний по живым целям".

Полевые испытания в Украине проводятся в условиях, когда война в некоторых секторах продолжает оставаться в основном артиллерийской перестрелкой.

По сути, 105-миллиметровая 2-CT Hawkeye — это орудие M20, установленное на шасси HMMWV. 2-CT Hawkeye оснащена технологией мягкой отдачи (SRT), которая обеспечивает стабильность стрельбы и высокую точность, а также позволяет произвести первый выстрел уже через полторы минуты после остановки. В течение первых трех минут орудие может производить максимум восемь выстрелов в минуту, при устойчивом темпе стрельбы — три выстрела в минуту, а еще через три минуты оно может быть приведено в боевую готовность, что позволяет ему эффективно выполнять роль контрбатарейной платформы.

Орудие M20 может использовать весь спектр 105-мм боеприпасов. По имеющимся данным, дальность стрельбы стандартными снарядами составляет 11,6 км, а при использовании реактивных снарядов она может поражать цели на расстоянии более 19 км.

"HUMVEE 2-CT (двухдверный грузовик M1152), который служит мобильной платформой, будет обладать стандартной снаряженной массой 6,3 тонны, двигателем мощностью 205 л.с. и антиблокировочной системой торможения (ABS)", — пояснила компания AM General в пресс-релизе от мая 2021 года, в котором сообщалось о разработке SRT.

"Масштабируемость уже проверяется с помощью 155-мм прототипа. Группа также изучает возможность интеграции в другие существующие и будущие боевые системы", — добавили в компании.

Мобильная платформа

Хотя 105-мм гаубица не обладает такой дальнобойностью и поражающей способностью, как 155-мм орудия, используемые киевскими войсками, она все же может поддержать пехоту за пределами досягаемости вражеских минометов. Она сопоставима с российскими самоходными и буксируемыми 122-мм артиллерийскими системами.

Украина не раскрывает, где именно были развернуты 105-мм орудия 2-CT Hawkeye, но, по общему мнению, их мобильность, быстрое развертывание и поражающие свойства являются выигрышным сочетанием. Кроме того, у армии США теперь есть реальные данные с поля боя, которые необходимо учитывать при дальнейших испытаниях системы.

Об авторе

Питер Сичиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].