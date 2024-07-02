Готуйся, цілься, вогонь! Мобільна гаубиця армії США проходить випробування в Україні

Українська армія отримала установку Hawkyey на базі всюдихода Humvee. Розробка настільки нова, що ще навіть не завершила випробування.

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Експериментальну 105-мм мобільну гаубичну систему (Hawkeye Mobile Howitzer System) 2-СТ, встановлену на Humvee, було таємно поставлено українським військам у квітні, коли вона ще проходила випробування.

Фокус переклав статтю Пітера Січіу про те, як до ЗСУ потрапила розроблювана САУ Hawkyey.

Експериментальну 105-мм мобільну гаубичну систему (Hawkeye Mobile Howitzer System) 2-СТ, встановлену на Humvee, було таємно поставлено українським військам у квітні, коли вона ще проходила випробування.

Ця система відрізняється м'якою віддачею, високою мобільністю і швидкістю розгортання, що робить її ефективною в артилерійському бою. Польові випробування в Україні на тлі тривалого конфлікту із застосуванням артилерії надають армії США цінні дані в реальному часі.

Експериментальну 105-мм мобільну гаубичну систему (Hawkeye Mobile Howitzer System) 2-СТ, встановлену на Humvee, було таємно поставлено українським військам у квітні, коли вона ще проходила випробування Фото: US Army

Експериментальна гаубична система армії США проходить польові випробування в Україні

Прусський військовий мислитель і стратег, фельдмаршал Гельмут фон Мольтке, прославився цитатою, яка приблизно перекладається так: "Жоден план не витримує сутички з ворогом".

Водночас необхідно враховувати не тільки планування, а й характеристики застосовуваної зброї. Військові платформи часто розробляються з урахуванням минулого досвіду бойових дій і майбутніх очікувань. Але доти, доки система не буде використана в бою, її характеристики залишаються загадкою.

Збройні сили США та їхні союзники по НАТО, безумовно, зауважили, як раніше неперевірені системи показали себе під час поточних бойових дій в Україні. До таких систем тепер належить експериментальна легка гаубиця армії США.

Defence Blog першим повідомив про те, що мобільна 105-мм гаубична система Hawkeye 2-CT була таємно поставлена українським військам у квітні, коли система ще проходила випробування в армії США. Компанія AM General, виробник 105-мм самохідної гармати, минулого місяця повідомила, що Києву було надано "тестовий зразок" платформи.

"Вона вирушає в бій для випробувань по живих цілях", — Майк Еванс

"Нещодавно ми поставили 105-мм систему в Україну. Ми поставили її у квітні і протягом двох тижнів проводили навчання, — заявив директор програми AM General Майк Еванс на щорічній конференції в Оклахомі, присвяченій вивченню артилерійських платформ. — Цій системі належить стати однією з перших бойових систем із м'якою віддачею. Вона вирушає в бій для випробувань по живих цілях".

Польові випробування в Україні проводяться в умовах, коли війна в деяких секторах продовжує залишатися здебільшого артилерійською перестрілкою.

По суті, 105-міліметрова 2-CT Hawkeye — це гармата M20, встановлена на шасі HMMWV. 2-CT Hawkeye оснащена технологією м'якої віддачі (SRT), яка забезпечує стабільність стрільби і високу точність, а також дає змогу зробити перший постріл уже через півтори хвилини після зупинки. Протягом перших трьох хвилин гармата може здійснювати максимум вісім пострілів за хвилину, за умови сталого темпу стрільби — три постріли за хвилину, а ще за три хвилини її можна привести в бойову готовність, що дає їй змогу ефективно виконувати роль контрбатарейної платформи.

Гармата M20 може використовувати весь спектр 105-мм боєприпасів. За наявними даними, дальність стрільби стандартними снарядами становить 11,6 км, а в разі використання реактивних снарядів вона може вражати цілі на відстані понад 19 км.

"HUMVEE 2-CT (дводверна вантажівка M1152), що слугує мобільною платформою, матиме стандартну споряджену масу 6,3 тонни, двигун потужністю 205 к.с. та антиблокувальну систему гальмування (ABS)", — пояснила компанія AM General у пресрелізі від травня 2021 року, у якому повідомлялося про розробку SRT.

"Масштабованість уже перевіряється за допомогою 155-мм прототипу. Група також вивчає можливість інтеграції в інші наявні та майбутні бойові системи", — додали в компанії.

Мобільна платформа

Хоча 105-мм гаубиця не відзначається такою далекобійністю і разючою здатністю, як 155-мм гармати, що використовуються київськими військами, вона все ж може підтримати піхоту за межами досяжності ворожих мінометів. Її можна порівняти з російськими самохідними і буксируваними 122-мм артилерійськими системами.

Україна не розкриває, де саме були розгорнуті 105-мм гармати 2-CT Hawkeye, але, за загальнодоступними даними, їхня мобільність, швидке розгортання і разючі властивості є виграшним поєднанням. Крім того, в армії США тепер є реальні дані з поля бою, які необхідно враховувати під час подальших випробувань системи.

Про автора

Пітер Січіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].