Сили оборони тестують американську САУ 2-CT Hawkeye: чим вона небезпечна для ЗС РФ (фото)
Мобільна гаубиця була відправлена ще у квітні. Вона здатна випускати 24 снаряди за кілька хвилин та бити на відстань майже 20 кілометрів.
Українські захисники тестують американську мобільну гаубицю, отриману у 2024 році. Про це повідомили 13 вересня у медіа "Тиск".
Йдеться про 105-мм гаубицю 2-CT Hawkeye на шасі HMMWV, яка нині на тестування у Сил оборони. Журналісти зазначили, що фото з місця подій їм відправив підписник.
2-CT Hawkeye: чим вона особлива
Про отримання 105-мм мобільної гаубичної системи Hawkeye стало відомо у червні. У компанії AM General інформували, що відправили 2-CT Hawkeye ще у квітні й вона вже "вирушає у бій для випробувань із реальними цілями".
У "Мілітарному" передавали, що легка артилерійська установка Hawkeye була розроблена двома компаніями — AM General і Mandus Group. Вона являє собою легку 105-мм гаубицю М20 на шасі позашляховика HMMWV M1152.
Установка отримала систему м’якого відкату Soft Recoil, що дозволяє знизити навантаження й масу стабілізувальних конструкцій вполовину. 2-CT Hawkeye може похизуватись високою мобільністю та широкою можливістю переміщення. Її стійкість забезпечують чотири гідравлічні стабілізатори.
Наведення можливе:
- по горизонталі — 180˚ (за потреби 360˚);
- по вертикалі — від –5 до +72 градусів.
Обслуга легкої САУ — чотири особи, але в разі необхідності вести вогонь можуть і двоє.
Систему управління вогнем складають:
- приціл M137A2;
- цифрова система MG 9000;
- інерційна навігаційна система LN-270;
- камери наведення прямого вогню DFS-02;
- GPS-антени S67-1575-76;
- радар виміру початкової швидкості;
- дисплейний блок навідника.
Інші характеристики 2-CT Hawkeye:
- дальність стрільби стандартними боєприпасами — 11,6 км (активно-реактивними — 19,5 км);
- максимальна скорострільність — вісім пострілів за хвилину протягом трьох хвилин (звичайна – три постріли за хвилину);
- маса не перевищує 4,4 тонни;
- довжина — приблизно 5 метрів;
- ширина — 2,4 метра;
- висота в похідному положенні — 2,3 метра;
- максимальна швидкість — до 100 км/год;
- запас ходу по шосе — 400 км.
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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс повідомив, що країна постачає Україні лише власну частину елементів батареї Patriot. Він пояснив, що тривають діалоги з іншими країнами, але цих систем ППО бракує у світі.