Сили оборони тестують американську САУ 2-CT Hawkeye: чим вона небезпечна для ЗС РФ (фото)

Мобільна гаубиця була відправлена ще у квітні. Вона здатна випускати 24 снаряди за кілька хвилин та бити на відстань майже 20 кілометрів.

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Українські захисники тестують американську мобільну гаубицю, отриману у 2024 році. Про це повідомили 13 вересня у медіа "Тиск".

Йдеться про 105-мм гаубицю 2-CT Hawkeye на шасі HMMWV, яка нині на тестування у Сил оборони. Журналісти зазначили, що фото з місця подій їм відправив підписник.

Фото з тестування 2-CT Hawkeye Фото: НІП "Тиск"

2-CT Hawkeye: чим вона особлива

Про отримання 105-мм мобільної гаубичної системи Hawkeye стало відомо у червні. У компанії AM General інформували, що відправили 2-CT Hawkeye ще у квітні й вона вже "вирушає у бій для випробувань із реальними цілями".

У "Мілітарному" передавали, що легка артилерійська установка Hawkeye була розроблена двома компаніями — AM General і Mandus Group. Вона являє собою легку 105-мм гаубицю М20 на шасі позашляховика HMMWV M1152.

Установка отримала систему м’якого відкату Soft Recoil, що дозволяє знизити навантаження й масу стабілізувальних конструкцій вполовину. 2-CT Hawkeye може похизуватись високою мобільністю та широкою можливістю переміщення. Її стійкість забезпечують чотири гідравлічні стабілізатори.

Фото 2-CT Hawkeye Фото: AM General

Наведення можливе:

по горизонталі — 180˚ (за потреби 360˚);

по вертикалі — від –5 до +72 градусів.

Обслуга легкої САУ — чотири особи, але в разі необхідності вести вогонь можуть і двоє.

Систему управління вогнем складають:

приціл M137A2;

цифрова система MG 9000;

інерційна навігаційна система LN-270;

камери наведення прямого вогню DFS-02;

GPS-антени S67-1575-76;

радар виміру початкової швидкості;

дисплейний блок навідника.

Інші характеристики 2-CT Hawkeye:

дальність стрільби стандартними боєприпасами — 11,6 км (активно-реактивними — 19,5 км);

максимальна скорострільність — вісім пострілів за хвилину протягом трьох хвилин (звичайна – три постріли за хвилину);

маса не перевищує 4,4 тонни;

довжина — приблизно 5 метрів;

ширина — 2,4 метра;

висота в похідному положенні — 2,3 метра;

максимальна швидкість — до 100 км/год;

запас ходу по шосе — 400 км.

Нагадаємо, у Росії представили новітній безпілотник "Импульс-КПТМ". Він здатний розкидати до 120 протитанкових і протипіхотних мін.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс повідомив, що країна постачає Україні лише власну частину елементів батареї Patriot. Він пояснив, що тривають діалоги з іншими країнами, але цих систем ППО бракує у світі.