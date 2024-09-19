Росія відправляє зброю на війну без попередніх випробувань: чим це загрожує армії РФ

У компанії "Ростех" це рішення пояснили бажанням скоротити шлях від заводських цехів до армійських підрозділів. Однак відмова від польових випробувань може призвести до значних невдач для ЗС РФ на полі бою.

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З початком повномасштабної війни в Україні російське озброєння, що постачається на передову, часто не проходить попередніх випробувань. Як повідомив глава держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, це пов'язано з бажанням скоротити час надходження зброї безпосередньо в підрозділи ЗС РФ.

Російський чиновник аргументував це рішення тим, що оборонні підприємства набрали високий темп, за деякими позиціями виробництво зросло "в десятки разів", реагуючи таким чином на потреби фронту.

"Нерідко нові зразки проходять випробування не на полігонах, а в реальних бойових умовах. Такий підхід у рази скорочує шлях від заводських цехів до армійських підрозділів", — сказав Чемезов.

Дві сторони медалі

Тим часом такий підхід має і свої негативні наслідки. Коментуючи слова представника "Ростех", західні аналітики зазначають, що Росія не лише економить час на польових випробуваннях, а й на матеріалах, які використовуються для виробництва певних видів озброєння.

З одного боку, це може виглядати цілком логічним. Наприклад, під час з початку війни в Україні були помічені російські жовто-зелені снаряди калібру 122 і 152 мм. Російські виробники визначили, що ці боєприпаси, які прямують прямо на передову, не потребують звичайної антикорозійної оболонки або друкованої технічної інформації — функцій, призначених для тривалого зберігання.

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З іншого — пропуск польових випробувань при розробці нової зброї може призвести до значних невдач для ЗС РФ на полі бою, оскільки неперевірені системи можуть виявитися ненадійними та неефективними. Річ у тім, що польові випробування є критично важливими: вони не тільки підтверджують технічні характеристики зброї, а й допомагають виявити брак, можливі недоліки або слабкі місця.

Аналітики підкреслюють, що проводячи випробування в контрольованих умовах, інженери і техніки можуть систематично аналізувати, як поводиться зброя. Перевіряючи систему озброєння, наприклад, у різних погодних умовах, під навантаженням і в різних ситуаціях, експерти можуть отримати цінну інформацію про її реальну продуктивність.

Цей ретельний підхід необхідний для забезпечення надійної роботи зброї в бойових умовах. А без таких випробувань ризик невдач на передовій зростає, що може призвести до втрат у живій силі та цінному обладнанні.

Крім того, відсутність польових випробувань зменшує можливості для важливого навчання персоналу. Випробувальні полігони надають військовослужбовцям можливість отримати практичний досвід з новими системами, зрозуміти їхні особливості та навчитися орієнтуватися в різних бойових сценаріях. Без цієї важливої підготовки солдати можуть натрапити на труднощі в ефективному використанні нової зброї, що потенційно знижує оперативні можливості російських сил.

"Ба більше, швидкі дії можуть свідчити про брак ресурсів або економічний тиск. Обмежене фінансування може перешкоджати всебічному тестуванню та контролю якості, що змушує Росію ухвалювати швидкі рішення, збільшуючи тим самим ризики, пов'язані з розгортанням цих нових технологій у бойових сценаріях", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що ВКС Росії отримали нову партію винищувачів п'ятого покоління Су-57, а також багатоцільових винищувачів Су-35С. За інформацією представника корпорації "Ростех", наступна партія цих винищувачів також перебуває "у високому ступені готовності".