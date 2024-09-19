ЄС відправив Україні 400 млн від заморожених активів РФ, на них купили 18 САУ "Богдана", — посол ЄС

За словами Катаріни Матернової, вона запропонувала кандидатуру литовця Андрюса Кубілюса на нову посаду європейського комісара з оборонної промисловості. Вона назвала його великим другом України, який посприяє співпраці України та ЄС.

Related video

Євросоюз уже передав 400 млн євро з доходів від заморожених активів РФ на допомогу оборонній промисловості України. Цю підтримку продовжать. Таку заяву зробила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає "Інтерфакс-Україна".

Дипломат називає це помітною зміною в європейській політиці, оскільки вся сума в 400 млн була спрямована безпосередньо на українську оборонну промисловість. Робиться це для того, щоб підтримати український ВПК, який випускав продукцію швидше і дешевше, а також щоб зробити логістику зручнішою.

"Це підтримує українську економіку", — сказала посол в інтерв'ю агентству. За її словами, лідером у цьому процесі виявилася Данія, яка першою допомогла спрямувати кошти, вторговані від заморожених активів. Повідомляється, що, крім уже наданих 400 млн євро на закупівлю озброєнь українського виробництва, будуть виділятися і додаткові кошти.

Посол також згадала про те, що поки що не може сказати, наскільки зросте фінансування української військової промисловості — рішення ще не затверджено.

З 18 придбаних САУ "Богдана" дві третини профінансував Євросоюз коштами, вторгованими з доходів від заморожених російських активів, уточнила Матернова.

Дипломат також висловила сподівання, що інші країни теж наслідуватимуть приклад і "використають неймовірні інновації, що відбуваються в Україні" в оборонній галузі як платформу для інвестицій.

Посол також сказала, що 17 вересня президент Єврокомісії запропонувала кандидатуру литовця Андрюса Кубілюса на нову посаду європейського комісара з оборонної промисловості. З її слів, він великий друг України, який посприяє співпраці України та оборонної промисловості Європи.

Нагадаємо, що РФ направляє на війну в Україну зброю без попередніх випробувань.

Також повідомлялося, що, за даними WSJ, колишній глава Міноборони РФ Сергій Шойгу пропонував Путіну оголосити нову мобілізацію після інавгурації.