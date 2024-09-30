Жінка засумнівалася в почуттях після того, як наречений зізнався скільки заплатив за обручку

Дівчина була захоплена зненацька, коли її бойфренд зробив їй пропозицію. Вона прийняла його пропозицію, але все змінилося після того, як стало відомо про справжню вартість каблучки.

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27-річна дівчина засумнівалася у своїх 3-річних стосунках після того, як дізналася, скільки коштувала її обручка, куплена в Temu. Своєю історією вона поділилася на популярному форумі Reddit.

Дівчина була захоплена зненацька, коли її 29-річний бойфренд зробив їй пропозицію. Вона з посмішкою прийняла його пропозицію, але все змінилося після того, як стало відомо про вартість каблучки.

"Мені дуже сподобалася каблучка, коли я вперше її побачила. Усі мої друзі та родичі вважають, що вона приголомшлива. Вона овального ограновування з "діамантами" по всій смузі. Я запитала, де він його взяв, і він не сказав, але зазначив, що купив його за вигідною ціною. Я нічого не думала про це, поки вчора ми не опинилися в ліжку і я не запитала його, діамант це чи муассаніт. Мені просто було цікаво. У мене немає переваг. Він сказав, що не знає і що йому доведеться подивитися інформацію про нього", — написала користувачка з ніком LucyAriaRose.

Поглянувши через плече коханого, дівчина помітила, що він дивиться в додаток Temu, онлайн-маркетплейс, відомий продажем недорогих і іноді низькоякісних товарів. Заінтригована, вона запитала свого партнера, чи купив він каблучку в інтернет-магазині, але він нічого не відповів.

"Я запитала ще раз, і він відповів щось на кшталт "Чи не все одно?", вийшов із кімнати й ліг спати на диван. Я провела всю ніч у замішанні. Сьогодні я вирішила завантажити додаток і пошукати свою каблучку, і знайшла ідентичну. Я знайшла точно таку саму каблучку, і вона коштувала 38 доларів. Я в сказі. Він добре заробляє (200 тисяч на рік), і мені здається, що він міг би витратити трохи грошей на кращу каблучку, ніж та, що на Temu", — зазначила вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Дівчина не очікувала отримати каблучку вартістю в десятки тисяч доларів, але думала, що їхні стосунки коштують більше ніж 38 доларів. Вона додала, що коханий так і не пояснив їй причину свого вчинку. Після кількох сварок пара помирилася, а чоловік зазначив, що, як і раніше, хоче одружитися, але в дівчини все ще залишилися сумніви.

"Він сказав, що я можу просто вибрати каблучку і ми купимо її. Після цієї розмови він знову став поводитися як зазвичай. Я чую, як він скаче і наспівує собі під ніс, і мене це бісить. Можливо, я драматизую, але я не думаю, що зможу витримати шлюб із такою людиною", — додала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Багато користувачів форуму стали на бік дівчини:

"Справа не в каблучці з Temu, а в нездатності бойфренда вести предметну розмову на цю тему. Відхилення і самобичування — це набагато, набагато більший тривожний сигнал, ніж та хибна логіка, яку він використовував, щоб виправдати первісну покупку";

"Хлопець сказав, що це "вода під мостом", начебто він пробачив її за те, що вона не була щаслива з його каблучкою, доставленою за акцією. Яке нахабство. Сподіваюся, вона дійсно розуміє, як сильно він її цінує, і в неї вистачить самоповаги зрозуміти, що вона заслуговує на більше";

"Він так добре вивчив каблучку, що навіть не знає, що це за камінь? Він ледачий дешевий брехун. Їй потрібно кинути цього хлопця".

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