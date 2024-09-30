Женщина усомнилась в чувствах после того, как жених признался сколько заплатил за кольцо

Девушка была застигнута врасплох, когда ее бойфренд сделал ей предложение. Она приняла его предложение, но все изменилось после того, как стало известно о настоящей стоимости кольца.

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27-летняя девушка усомнилась в своих 3-летних отношениях после того, как узнала, сколько стоило ее обручальное кольцо, купленное в Temu. Своей историей она поделилась на популярном форуме Reddit.

Девушка была застигнута врасплох, когда ее 29-летний бойфренд сделал ей предложение. Она с улыбкой приняла его предложение, но все изменилось после того, как стало известно о стоимости кольца.

"Мне очень понравилось кольцо, когда я впервые его увидела. Все мои друзья и родственники считают, что оно потрясающее. Оно овальной огранки с "бриллиантами" по всей полосе. Я спросила, где он его взял, и он не сказал, но отметил, что купил его по выгодной цене. Я ничего не думала об этом, пока вчера мы не оказались в постели и я не спросила его, бриллиант это или муассанит. Мне просто было любопытно. У меня нет предпочтений. Он сказал, что не знает и что ему придется посмотреть информацию о нем", — написала пользовательница с ником LucyAriaRose.

Взглянув через плечо любимого, девушка заметила, что он смотрит в приложение Temu, онлайн-маркетплейс, известный продажей недорогих и иногда низкокачественных товаров. Заинтригованная, она спросила своего партнера, купил ли он кольцо в интернет-магазине, но он ничего не ответил.

"Я спросила еще раз, и он ответил что-то вроде "Не все ли равно?", вышел из комнаты и лег спать на диван. Я провела всю ночь в замешательстве. Сегодня я решила загрузить приложение и поискать свое кольцо, и нашла идентичное. Я нашла точно такое же кольцо, и оно стоило 38 долларов. Я в бешенстве. Он хорошо зарабатывает (200 тысяч в год), и мне кажется, что он мог бы потратить немного денег на кольцо получше, чем то, что на Temu", — отметила она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Девушка не ожидала получить кольцо стоимостью в десятки тысяч долларов, но думала, что их отношения стоят больше 38 долларов. Она добавила, что возлюбленный так и не объяснил ей причину своего поступка. После нескольких сор пара помирилась, а мужчина отметил, что по-прежнему хочет жениться, но у девушки все еще остались сомнения.

"Он сказал, что я могу просто выбрать кольцо и мы купим его. После этого разговора он снова стал вести себя как обычно. Я слышу, как он скачет и напевает себе под нос, и меня это бесит. Может быть, я драматизирую, но я не думаю, что смогу выдержать брак с таким человеком", — добавила она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Многие пользователи форума встали на сторону девушки:

"Дело не в кольце из Temu, а в неспособности бойфренда вести предметный разговор на эту тему. Отклонение и самобичевание — это гораздо, гораздо больший тревожный сигнал, чем та ошибочная логика, которую он использовал, чтобы оправдать первоначальную покупку";

"Парень сказал, что это "вода под мостом", как будто он простил ее за то, что она не была счастлива с его кольцом, доставленным по акции. Какая наглость. Надеюсь, она действительно понимает, как сильно он ее ценит, и у нее хватит самоуважения понять, что она заслуживает большего";

"Он так хорошо изучил кольцо, что даже не знает, что это за камень? Он ленивый дешевый лжец. Ей нужно бросить этого парня".

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