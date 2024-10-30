З вечірки просто в аеропорт: пара 17 годин тусувалася на Ібіці, не бажаючи платити за готель

За словами Пола Коулсона, попри насичений день, він радить мандрівникам влаштувати собі такий економний тріп. Після денної прогулянки пара танцювала всю ніч, а потім о 5 ранку вирушила в аеропорт.

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Пара відвідала іспанський острів Ібіца, який відомий своїми вечірками і не захотіла бронювати готель. У результаті їм довелося веселитися всю ніч. Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Мова про Пола Коулсона і його дружину Сюзанну, які 26 жовтня приземлилися на острові об 11:40 за місцевим часом і пробули там практично добу. Наступного ранку, о 08:50 у них був літак назад в англійський Ньюкасл і вони протусувалися всю ніч. 17-годинний тріп вийшов бюджетним, адже їм не довелося витрачати гроші на готель.

Пара веселилася всю ніч на Ібіці, щоб не платити гроші за окрему квартиру Фото: Daily Star

Розпочався епічний день із прогулянки старим містом, куштуючи тапас і випиваючи алкогольні напої. Вечір почався зустріччю заходу сонця в барі на вершині пагорба, який переріс у вечерю в одному з ресторанів острова.

Попри такий активний день, головна подія, через яку 45-річний чоловік і його 42-річна дружина прилетіли на Ібіцу, почалася ближче до ночі. Вони танцювали всю ніч на закритті сезону в одному з клубів і втомлені, але задоволені, поїхали в аеропорт о 5 ранку, щоб встигнути на свій рейс. Крім того, політ був через Амстердам, щоб заощадити ще більше грошей.

"Ми вмістили в себе все. Ми любимо Ібіцу. У нас була заключна вечірка. Я повністю рекомендую людям здійснити одноденну поїздку", — заявив Пол Коулсон, коли приземлився в Ньюкаслі ввечері 27 жовтня.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що пара туристів була вражена величезним рахунком під час відпочинку. Федеріка і Джузеппе витратили 40 євро на шезлонги, 160 євро на шампанське і ще 200 євро на розкішні закуски. Один день відпочинку обійшовся парі дорожче, ніж переліт.