Абсолютно обнаженная. Бритни Спирс публикует фото в сети, празднуя победу в суде

Певица отправилась на частный остров в Тихом океане вместе со своим женихом Сэмом Асгари.

39-летняя поп-певица Бритни Спирс, которая после 13 лет наконец избавилась от 13-летней опеки своего отца Джейми Спирса, отправилась с со своим 27-летним возлюбленным Сэмом Асгари на отдых на экзотические острова и уже показала первые фото оттуда, которые вызвали ажиотаж среди ее поклонников.

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На странице Instagram артистка опубликовала серию кадров на которых позирует абсолютно обнаженной в ванной комнате виллы, прикрыв пикантные места эмодзи-цветочками, а также топлес в водах океана.

"Игра в Тихом океане никому не повредит 😉💋🙊!", – отметила она в подписи к публикации, которая менее чем за 9 часов собрала свыше 2,3 млн лайков. Слайд-шоу Спирс стало последним из серии обнаженных и полуобнаженных фотографий, которыми она делилась в Instagram, начиная с 17 августа.

Первым снимки Бритни прокомментировал Асгари, оставив хэштег #freethenipple, что переводится как "свободу соскам".

Также в комментариях появилась Пэрис Хилтон.

"Приятно видеть тебя такой счастливой и свободной! 🥰🔥 Ты это заслужила! 💯 Люблю тебя Б", – написала она.

[ + – ] Публикацию Бритни прокомментировали ее бойфренд Сэм Асгари и Пэрис Хилтон Фото: Скриншот

Спирс также поделилась двумя короткими видео, давая понять, что она находится на частном острове.

"Прекрасный день здесь, в раю, празднуем. Провожу здесь лучшее время своей жизни", – отметила она.

[ + – ] Отдых на частном острове Бритни назвала "лучшим временем в своей жизни"

Что касается бойфренда Спирс, то у себя на странице он публикует пейзажи роскошного острова с пляжами, а также показывает прочие красоты места, где отдыхает вместе с невестой. Откровенный фото Бритни в его аккаунте нет.

"Время праздновать", – говорится в подписи.

[ + – ] Сэм Асгари тотправился на отдых вместе с невестой

Как известно, накануне Верховный суд Лос-Анджелеся принял решение лишить Джейми Спирса опекунства над дочерью. В свою очередь тот осудил решение судьи Бренды Пенни, заявив, что назначение на его место "незнакомого человека" усугубит ситуацию. Речь идет о бухгалтере Джоне Забеле, который временно будет распоряжаться имуществом звезды. Его Бритни предложил ее адвокат Мэтью Розенгарт.