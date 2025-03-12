Коптящую под водами Тихого океана "печь" засняли из космоса: ее "дым" разогнал акул (фото)

На спутниковом снимке виден большой шлейф обесцвеченной воды, поднимающийся из "печи Кавачи".

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Кавачи — подводный вулкан, являющийся частью Соломоновых островом, расположенный примерно в 24 километрах к югу от острова Вангуну. Его вершина возвышается примерно на 1100 метров над морским дном и находится всего в 20 метрах под поверхностью Тихого океана, пишет Live Science.

Известно, что вулкан назван в честь морского бога народа Вангуну, а также известен как "печь Кавачи". Еще в 2015 году исследовательская экспедиция обнаружила множество гребнистых акул-молотов (Sphyrna lewini) и шелковистых акул (Carcharhinus falciformis), обитающих в кратере вулкана.

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Исследователи отмечают, что удивительное присутствие хищников на вулкане подняло новые вопросы об экологии активных подводных вулканов и экстремальных условиях, в которых способны выживать крупные морские животные. Однако в мае 2022 года ученые заметили нечто любопытное на спутниковых снимках, сделанных NASA.

На спутниковом снимке виден большой шлейф обесцвеченной воды, поднимающейся из подводного вулкана, также известного как "акулий каньон". Известно, что шлейф на фото является частью извержения, начавшегося в октябре 2021 года и продолжавшееся всего несколько недель после того, как был сделан снимок. Аналогичные шлейфы наблюдались во время последующих извержений в августе 2023 года и апреле 2024 года.

До этого крупные извержения вулкана Кавачи были зафиксированы в 2016, 2014, 2007 и 2003 годах. В прошлом исследователи также наблюдали эфемерные острова шириной до 1 километра, которые появлялись в результате извержений, а затем исчезали.

Самое сильное извержение Кавачи произошло в октябре 2016 года Фото: wikimedia

Исследователи до сих пор не знают, пострадали ли акулы в "акульем каньоне" от выброса, вызвавшего выброс на изображении, или они смогли почувствовать приближающееся извержение и покинуть кратер.

По данным исследователей, Кавачи испытывает "фреатомагматические извержения", которые происходят, когда магма встречается с водой и выбрасывает пар, пепел, фрагменты вулканической породы и куски магмы, известные как "раскаленные бомбы".

В исследовании 2007 года ученые уже обнаружили, что вулканические шлейфы состоят из теплой кислой воды, содержащей частицы и серы. Это, по мнению ученых, привлекает микробные сообщества, процветающие на химических веществах. Вулкан также может выбрасывать струи нагретой воды без каких-либо видимых шлейфов или других признаков извержения.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.