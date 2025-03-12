"Піч", що коптить під водами Тихого океану, зняли з космосу: її "дим" розігнав акул (фото)

На супутниковому знімку видно великий шлейф знебарвленої води, що підіймається з "печі Кавачі".

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Кавачі — підводний вулкан, що є частиною Соломонових островів, розташований приблизно за 24 кілометри на південь від острова Вангуну. Його вершина височіє приблизно на 1100 метрів над морським дном і знаходиться всього у 20 метрах під поверхнею Тихого океану, пише Live Science.

Відомо, що вулкан названий на честь морського бога народу Вангуну, а також відомий як "піч Кавачі". Ще 2015 року дослідницька експедиція виявила безліч гребнистих акул-молотів (Sphyrna lewini) і шовковистих акул (Carcharhinus falciformis), що мешкають у кратері вулкана.

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Дослідники зазначають, що дивовижна присутність хижаків на вулкані порушила нові питання про екологію активних підводних вулканів і екстремальні умови, в яких здатні виживати великі морські тварини. Однак у травні 2022 року вчені помітили щось цікаве на супутникових знімках, зроблених NASA.

На супутниковому знімку видно великий шлейф знебарвленої води, що підіймається з підводного вулкана, також відомого як "акулячий каньйон". Відомо, що шлейф на фото є частиною виверження, яке розпочалося в жовтні 2021 року і тривало всього кілька тижнів після того, як було зроблено знімок. Аналогічні шлейфи спостерігалися під час наступних вивержень у серпні 2023 року та квітні 2024 року.

До цього великі виверження вулкана Кавачі були зафіксовані у 2016, 2014, 2007 і 2003 роках. У минулому дослідники також спостерігали ефемерні острови шириною до 1 кілометра, які з'являлися внаслідок вивержень, а потім зникали.

Найсильніше виверження Кавачі сталося в жовтні 2016 року Фото: wikimedia

Дослідники досі не знають, чи постраждали акули в "акулячому каньйоні" від викиду, що спричинив викид на зображенні, або ж вони змогли відчути виверження, що наближається, і покинути кратер.

За даними дослідників, Кавачі зазнає "фреатомагматичних вивержень", які відбуваються, коли магма зустрічається з водою і викидає пару, попіл, фрагменти вулканічної породи й шматки магми, відомі як "розпечені бомби".

У дослідженні 2007 року вчені вже виявили, що вулканічні шлейфи складаються з теплої кислої води, яка містить частинки та сірки. Це, на думку вчених, приваблює мікробні спільноти, що процвітають на хімічних речовинах. Вулкан також може викидати струмені нагрітої води без будь-яких видимих шлейфів або інших ознак виверження.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.