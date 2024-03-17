Дуже дивний вулкан в океані: попри виверження в ньому все ще процвітає життя (фото)

Дослідники за допомогою супутників спостерігають за пробудженням одного з найактивніших підводних вулканів Тихого океану.

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Кавачі — один із найактивніших підводних вулканів Тихого океану, розташований на Соломонових островах, який названо на честь морського бога народів Гатокае і Вангуну. Ця конічна підводна гора підноситься на 1200 метрів над морським дном, проте його вершина все ще прихована під водою — на 20 метрів нижче рівня моря, пише SciTechDaily.

Таке розташування вершини значно полегшує роботу дослідників — супутники з легкістю можуть виявити зміну кольору води через вулканічну активність. На жаль, для глибших вулканів цей метод просто не спрацює.

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Дані Глобальної програми вулканізму Смітсонівського інституту свідчать про те, що з 1939 року Кавачі вивергався 39 разів, а його останній період активності розпочався 2021 року. Нинішнього року Кавачі продовжив "бурчати", а супутники кілька разів фіксували знебарвлені шлейфи води над ним.

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) показало фото, зроблене 8 березня за допомогою OLI на супутнику Landsat 8. На фото видно шлейф знебарвленої води біля підводного вулкана. Відомо, що шлейф дрейфував на північний схід у бік острова Нггатока. На знімку також видно також острів Вангуну, розташований приблизно за 24 кілометри на північ від Кавачі. Співробітники NASA заявляють, що з початку 2024 року фіксували кілька разів появу знебарвлених підводних шлейфів, раніше їх помітили 3, 15 і 23 лютого.

Попередні дослідження вже показали, що подібні знебарвлені шлейфи перегрітої кислої води можуть містити частинки та фрагменти вулканічних порід, а також сірку. Крім того, в них можуть бути осади оксидів кремнію, заліза та алюмінію.

Супутниковий знімок шлейфу знебарвленої води біля підводного вулкана Кавачі, зроблений 8 березня 2024 року Фото: NASA

Науковці зазначають, що колір шлейфів може дати підказку про склад частинок усередині них. Наприклад, жовтий і коричневий колір свідчить про присутність вищої частки заліза, тоді як білі, як правило, вказують на високу частку кремнію та алюмінію.

Через відносно постійну активність доступ до Кавачі ускладнений для вчених. Однак у 2015 році, в період затишшя, дозволило команді дослідити його. У результаті їм вдалося виявити в кратері вулкана морське життя, зокрема помаранчеві й білі бактеріальні мати, шовковистих акул, акул-молотів, а також синьоперих каранкас і луціана. Така велика кількість життя зробила Кавачі унікальним підводним вулканом.

Річ у тім, що інші підводні вулкани, що діють, наприклад, Вайлулуу в Американському Самоа і Колумбо в Греції, відомі тим, що оточені дуже кислою водою і своєрідною "зоною відчуження", де вчені знаходять труби великих морських тварин. Передбачається, що високі стінки кратерів цих вулканів забезпечують велику концентрацію жерлових рідин.

Водночас кратер Кавачі відносно неглибокий і схильний до сильних поверхневих течій — це дає змогу відбуватися швидкому перемішуванню, а тому води навколо нього все ще придатні для життя.

Раніше Фокус писав про те, що стародавній підводний вулкан все ще "живий" і покритий мільйоном гігантських яєць: що виявили вчені.