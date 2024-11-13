В США женщина подала на развод: ее муж проголосовал за Трампа

Выбор мужа на президентских выборах может привести к длительной судебной тяжбе из-за имущественных претензий жены.

Один житель США рассказал, что его жена после президентских выборов в США прислала ему документы на развод. Она аргументировала желание разойтись тем, что ее избранник проголосовал за кандидатуру Дональда Трампа, пишет британское издание Mirror.

Журналисты пишут, что после получения документов, мужчина потерял дар речи и не понимал, почему его избранница решила "оставить нашу совместную жизнь" после его выбора в пользу кандидата от Республиканской партии.

"Я голосовал за Трампа, а моя жена прислала мне документы на развод. Что мне делать? Я даже не знал, что документы на развод можно получить так быстро", — написал мужчина.

СМИ пишет, что его публикация в X стала вирусной и набрала более 12,5 миллионов просмотров, и вызвала ожесточенные дебаты среди пользователей соцсети. Сам мужчина в своем посте продолжил, что шокирован от того, на какой женщине женился, что готова "оставить всю нашу жизнь ради политики".

"На прошлой неделе мы были счастливы, сегодня мы расстаемся. Она не хочет обсуждать, и говорит, что ничто не изменит ее мнения. Настаивает, что собирается сообщить об этом моим родителям, поскольку они живут за счет выплат по инвалидности. Но мой папа занимается ремонтом автомобилей за наличные, и теперь я волнуюсь за свою семью (sic).", — пишет герой истории.

Он говорит, что теперь кроме развода, встал вопрос раздела имущества. Жена требует отдать ей свою долю в доме на 300 тыс. долларов, а также отдать ему гараж для автомобилей, который был куплен три года назад. Однако мужчина отказался пойти на уступки женщине.

"Я не могу себе этого позволить. Когда сказал ей это, а она паковала свои вещи, то она сказала: "Мне кажется, что ты наконец-то действительно узнаешь, как это чувствовать, когда тебя обманули демократы". Ее имя указано в ипотеке. Я не уверен, что смогу понять ее. Что мне делать? С чего мне начать? Как это исправить? Кто-то еще чувствует это после результатов выборов?", — завершил свое сообщение мужчина.

Журналисты пишут, что его сообщение вызвало огромный тред в соцсети X, а мнения пользователей разделились. Один написал, что когда "уляжется пыль от развода", то мужчина будет рад, что этой женщины рядом с ним не будет.

Другой пользователь был шокирован тем, как политические предпочтения стали причиной разрушения семьи, и добавляет, что ему еще повезет найти "хорошую и красивую консерваторку", которая станет достойной женщиной. Еще один автор убежден, что его бывшая пыталась использовать развод как повод к разрыву брака, который "имел проблемы".

Еще одна группа пользователей вступила в перепалку относительно выбора кандидатуры Трампа. Юзеры писали, что мужчина мог быть "безответственным" в своем выборе, не разбирался в предмете дискуссии относительно выбора между Трампом и Харрис, и повелся на вбросы вместо сознательного выбора. Другие пользователи опровергли такое мнение.

Напомним, Фокус писал, что в Турции мужчина подал на развод из-за того, что жена по ночам пылесосила. Юристы, которые работают над этим делом заметили, что уборка по ночам не является основанием для развода и обратились к паре, чтобы те указали реальные причины желания расторгнуть брак.

Также мы рассказывали о том, как женщину заставили отдать выигрыш в $1,3 млн экс-супругу. После того, как стало известно, что женщина стала победительницей лотереи, она решила развестись с мужем. Лотерейный билет она передала матери.