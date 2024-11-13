У США жінка подала на розлучення: її чоловік проголосував за Трампа

Вибір чоловіка на президентських виборах може призвести до тривалої судової тяганини через майнові претензії дружини.

Один житель США розповів, що його дружина після президентських виборів у США прислала йому документи на розлучення. Вона аргументувала бажання розійтися тим, що її обранець проголосував за кандидатуру Дональда Трампа, пише британське видання Mirror.

Журналісти пишуть, що після отримання документів, чоловік втратив дар мови та не розумів, чому його обраниця вирішила "полишити наше спільне життя" після його вибору на користь кандидата від Республіканської партії.

"Я голосував за Трампа, а моя дружина прислала мені документи на розлучення. Що мені робити? Я навіть не знав, що документи на розлучення можна отримати так швидко", — написав чоловік.

ЗМІ пише, що його публікація в X стала вірусною та набрала понад 12,5 мільйонів переглядів, і викликала запеклі дебати серед користувачів соцмережі. Сам чоловік у своєму пості продовжив, що шокований від того, з якою жінкою одружився, що готова "полишити все наше життя заради політики".

"Минулого тижня ми були щасливі, сьогодні ми розлучаємося. Вона не хоче обговорювати і каже, що ніщо не змінить її думки. Наполягає, що збирається повідомити про це моїх батьків, оскільки вони живуть коштом виплат за інвалідністю. Та мій тато займається ремонтом автомобілів за готівку, тож тепер я хвилююся за свою родину (sic).", — пише герой історії.

Він каже, що тепер, окрім розлучення, постало питання розподілу майна. Дружина вимагає віддати їй свою долю в будинку на 300 тис. доларів, а також гараж для автомобілів, який було куплено три роки тому. Однак чоловік відмовився піти на поступки жінці.

"Я не можу собі цього дозволити. Коли сказав їй це, а вона пакувала свої речі, то вона сказала: "Мені здається, що ти нарешті справді дізнаєшся, як це відчувати, коли тебе обманули демократи". Її ім'я зазначено в іпотеці. Я не впевнений, що зможу зрозуміти її. Що мені робити? З чого мені почати? Як це виправити? Хтось ще відчуває це після результатів виборів?", — завершив свій допис чоловік.

Журналісти пишуть, що його допис викликав величезний тред у соцмережі X, а думки користувачів розділилися. Один написав, що коли "вляжеться пил від розлучення", то чоловік буде радий, що цієї жінки поруч із ним не буде.

Інший користувач був шокований від того, як політичні вподобання стали причиною руйнування сім'ї, та додає, що йому ще пощастить знайти "хорошу та красиву консерваторку", яка стане гідною жінкою. Ще один дописувач переконаний, що його колишня намагалася використати розлучення як привід до розриву шлюбу, який "мав проблеми".

Ще одна група користувачів вступила в перепалку щодо вибору кандидатури Трампа. Юзери писали, що чоловік міг бути "безвідповідальним" у своєму виборі, не розумівся на предметі дискусії щодо вибору між Трампом і Гарріс і повівся на вкиди замість свідомого вибору. Інші користувачі заперечили таку думку.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Туреччині чоловік подав на розлучення через те, що дружина ночами пилососила. Юристи, які працюють над цією справою зауважили, що прибирання по ночах не є підставою для розлучення і звернулися до пари, щоб ті зазначили реальні причини бажання розірвати шлюб.

Також ми розповідали про те, як жінку змусили віддати виграш у $1,3 млн ексчоловікові. Після того, як стало відомо, що жінка стала переможницею лотереї, вона вирішила розлучитися з чоловіком. Лотерейний білет вона передала матері.