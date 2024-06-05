Припустилася помилки: жінку змусили віддати виграш у $1,3 млн ексчоловікові

Після того, як стало відомо, що жінка стала переможницею лотереї, вона вирішила розлучитися з чоловіком. Лотерейний квиток вона передала матері.

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Жителька Каліфорнії в США виграла в лотерею джекпот у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів). Втім, на момент виграшу вона була в стадії розлучення, тож вирішила приховати виграш від чоловіка. За кілька років вона за це поплатилася. Про це пише Daily Star.

Жителька Каліфорнії Деніз Россі вирішила розлучитися зі своїм давнім чоловіком Томасом Россі після 25 років шлюбу, лише через 11 днів після того, як стала лотерейним мільйонером. Про виграш вона вирішила змовчати.

Колишній чоловік дізнався про несподіваний прибуток через кілька років після їхнього розлучення в 1996 році, коли він випадково натрапив на лист від компанії, яка видавала одноразові виплати переможцям лотерей. У листі, адресованому його колишній дружині, стверджувалося, що це "допомогло сотням переможців лотерей, як ви, по всій країні отримати одноразову виплату на поточну вартість їхніх майбутніх щорічних платежів у лотерею".

Суд встановив, що Деніз непомітно надіслала оригінал виграшного чека на адресу своєї мами. Коли її запитали, чому вона подала на розлучення так швидко після того, як отримала великий приз, Деніз відповіла, що мріяла про вихід із шлюбу кілька років.

Суддя зобов’язав Деніз виплатити своєму колишньому чоловікові 65 років 20 щорічних платежів у розмірі 52 611 фунтів стерлінгів (66 800 доларів), що дорівнює вартості всього її виграшу.

Нагадаємо, що 21-річний студент виграв у лотерею $28 мільйонів. За порадою фахівців, американець інвестував більшу частину виграшу в акції, облігації та пайові фонди, щоб забезпечити себе до кінця життя.